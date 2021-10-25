Підробка Covid-документів: генпрокурорка розповіла, від чого залежать суми штрафів

Суму штрафу визначає ставлення судді до ситуації

Покупці та продавці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів наразі активно притягаються до кримінальної відповідальності. Проте розмір штрафу залежить від конкретного судді, розповіла Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в етері програми «Свобода слова».

Венедіктова анонсувала, що незабаром збере прокурорів областей і проговорить із ними цю тематику: про те, як прокуратура має співпрацювати з усіма державницькими інституціями і як вони мають тримати системний погляд щодо кримінальної відповідальності за фальшиві сертифікати по всій державі.

Венедіктова розповіла про розміри штрафів за фальсифіковані Covid-документи: «Насправді все залежить від судей, як вони будуть на це все дивитися. На сьогодні ми маємо від штрафу до обмеження волі. Тобто все залежатиме від позиції суду. Ми бачимо, що судді по-різному ставляться і по країні в нас різні вироки. Десь штрафи 850 тис., десь – 34 тис. Вже пішли вироки із обмеженням волі. Але в будь-якому разі це притягнення до кримінальної відповідальності. У особи буде залишатися назавжди строка в біографії».

Венедіктова розповіла, що наразі відкрито близько 800 кримінальних проваджень щодо підроблених Covid-документів. Це дані на 23 жовтня.

Раніше Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова попередила, щоб продавці і покупці підроблених ПЛР-тестів і Covid-сертифікатів не очікували від неї пощади.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, в разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.