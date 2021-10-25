Коронавірус забрав відому лікарку, президентку Української асоціації сімейної медицини (фото)

Про смерть професорки повідомили колеги

Відійшла у засвіти професорка медицини, президентка Української асоціації сімейної медицини Лариса Матюха. Про це у своєму Facebook повідомила інфекціоністка, завідувачка кафедрою інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Ольга Голубовська.

«Світла пам'ять, дорога Лариса Федорівна... І вибачте, що не змогли... Матюха Лариса Федорівна – д.мед.н., професор, Заслужений лікар України, зав. кафедрою сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги Національного університету охорони здоров'я ім. П.Л. Шупика, з 2015 року - президент Української асоціації сімейної медицини. Принципова і грамотна, трудівник і просто добра і чуйна людина...Велика втрата для всіх нас...».

Про причину професорки смерті повідомили колеги Матюхи у соцмережі.

«Сьогоднішній день приніс сумну звістку. Від нас пішла Лариса Федорівна Матюха,– справжня Людина і справжній професіонал. Спілкуючись з нею по роботі завжди можна було отримати гарну пораду і слушне зауваження. А те, з якою повагою і щирістю вона допомагала кожному, вражало завжди. Біль і сум, скорбота і печаль. Так передчасно. Ковід безпощадний, на жаль...Спочивайте з миром, Ларисо Матюхо! Вічна пам'ять...», – написала у Facebook головна лікарка Васильківського центру первинної медико-санітарної допомоги Ярослава Августинович.