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ЗСУ отримали унікальний автобус-шпиталь

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ отримали унікальний автобус-шпиталь
Вартість одного такого мобільного шпиталю 150 тисяч євро
фото: mil.gov.ua

Шпиталь сконструйований німецькими та українськими інженерами та лікарями

Мобільний шпиталь, який облаштований на базі 12-метрового автобуса Mersedes-Benz та забезпечений найсучаснішим медичним обладнанням, отримало Командування Медичних сил Збройних Сил України. Його передала львівська Громадська організація «Інноваційний фонд». Про це інформує Міністерство оборони України.

Шпиталь сконструйований німецькими та українськими інженерами та лікарями. Зокрема, ініціатором ідеї став львів’янин Ярослав Кашуба, а її розробником і реалізатором виступив лікар Віталій Багіров, українець, який вже давно проживає та має лікарську практику у Німеччині. Вони були мотором і серцем цього проєкту. Перед конструюванням німецькі фахівці вивчили потреби українського війська та досвід НАТО.

Це перший такий мобільний шпиталь у світі. Він обладнаний усім необхідним для того, щоб стабілізувати стан поранених воїнів, які перебувають близько до лінії фронту. З появою такого сучасного мобільного шпиталю у наших лікарів буде більше можливостей зберегти життя військовослужбовцям.

Зокрема, у цьому мобільному шпиталі можуть одночасно надати допомогу десятьом пораненим військовим. У салоні автобуса є два операційних крісла, п’ять реанімаційних місць, сім моніторів життєдіяльності, сім перфурзорів, коагулятор для зупинки кровотеч, відсмоктувач рідин, апарати УЗД та ШВЛ, стоматологічне крісло з відповідним обладнанням та потужний Wi-Fi для телемедицини. Персонал мобільного шпиталю буде складатися із трьох лікарів та медсестри. Для безперебійного живлення апаратури інженери обладнали його кабелем для стаціонарного живлення від мережі, а також інвертором, який при двигуні автобуса, що працює, перетворює напругу з 24В у 220В.

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«Одна з головних переваг медичного шпиталю це його мобільність. Адже поранених потрібно доставляти до стаціонарного шпиталю якомога швидше, щоб запобігти ускладненням. Ми хочемо, щоб наші військові після війни залишилися здоровими та щасливими, а з нашою інноваційною розробкою це легше втілити у життя. Для ГО «Інноваційний фонд» і наших друзів у Німеччині було важливо передати мобільний шпиталь Командуванню Медичних сил ЗСУ, бо вони краще знають куди та на яку ділянку фронту його направити. Вже незабаром медичний автомобіль буде допомагати нашим лікарям рятувати життя бійців на фронті, – сказав керівник проєктів громадської організації «Інноваційний фонд» Ярослав Кашуба.

Вартість одного такого мобільного шпиталю 150 тисяч євро. Донатили на нього українці в Німеччині та самі німці. Потрібну суму зібрали за 1,5 місяця під егідою українського товариства та міської громади і бургомістра міста Рансбах-Баумбах (Німеччина).

Нагадаємо, коли російські загарбники окупували Херсон, вони спробували взяти під контроль лікарню імені Опанаса та Ольги Тропіних. Щоб завадити їм це зробити, лікарі організували фальшивий спалах Covid-19. 

 

Теги: автобус автомобіль військові лікар Німеччина українці

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