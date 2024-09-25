ЗСУ уточнили правила мобілізації деяких категорій громадян

Сили оборони вжили заходів, зокрема, з метою зниження суспільної напруги

Сухопутні війська ЗСУ уточнили деякі питання щодо призову військовозобовʼязаних громадян окремих категорій. Про це йдеться в офіційній заяві військового командування.

«З метою врахування потреб і завдань стосовно комплектування особовим складом підрозділів Сил оборони та відповідно до норм чинного законодавства, Командуванням Сухопутних військ уточнено деякі питання щодо призову за мобілізацією військовозобовʼязаних громадян окремих категорій», – йдеться в повідомленні.

Військові пояснили, що рішення були ухвалені, зокрема, з метою зниження суспільної напруги, оформлені у встановленому порядку та доведені до визначених військових частин для службового користування. Це означає, що деталі змін не оголошуються.

«Проте органи військового управління обмежені в коментуванні питань, направлених на виконання поставлених завдань та відомостей службового характеру. Ці заходи вживаються не просто так, адже вільний доступ до питань комплектування підрозділів розширює можливості противника щодо оцінки наших ресурсів та планів», – наголосили ЗСУ.

Також військові нагадали, що кожен громадянин віком від 18 до 60 років може добровільно доєднатися до війська.

Нагадаємо, що Міністерство оборони втричі збільшило показники мобілізації.

Раніше стало відомо, що призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою.

До слова, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.