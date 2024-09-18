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Україна втратила 80 тисяч військових? Нардеп прокоментував дані WSJ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Україна втратила 80 тисяч військових? Нардеп прокоментував дані WSJ
Нардеп Костенко назвав приблизну цифру українських втрат серед особового складу
фото: Генштаб ЗСУ

Роман Костенко назвав інформацію американських журналістів перебільшеною

Видання The Wall Street Journal нарахувало 80 тис. українських військовослужбовців, які загинули у війні з Росією. Однак народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко вважає, що ця цифра значно завищена. Про це він сказав в етері «Радіо Свобода».

«Я думаю, це перебільшені дані. Однозначно. Ті, що є. Саме, якщо ми говоримо про загиблих, ті що в нас визнані», – зазначив нардеп.

За його словами, навіть цифра в 50 тис. загиблих може бути завищеною або приблизною. Костенко додав, що точної інформації про втрати Сил оборони він не має.

«Якщо брати минулі два роки, то в нас десь приблизно однаково було по 19 тисяч. І це вважалося тільки ті, хто офіційно були, видані свідоцтва про смерть. Ми знаємо, що є ще люди, які є безвісти зниклими. Я думаю, що тут приблизно порахували ту ж саму цифру. Безпосередньо в мене немає точних даних, щоб сказати, що ці дані є на 100 відсотків вірними. Я думаю, що вони є приблизними (тут йдеться про 50 тисяч)», – сказав народний обранець.

Нагадаємо, що, за даними The Wall Street Journal, кількість загиблих та поранених військових у війні Росії проти України сумарно складає близько мільйона людей. Видання, посилаючись на оцінку, зроблену на початку цього року, зауважує, що Україна втратила 80 тис. військових, ще 400 тис. отримали поранення. Водночас західна розвідка дає різні дані щодо кількості втрат Росії. Вважається, що майже 200 тис. загинули, а 400 тис. – поранені.

До відома, у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський заявляв, що втрати України на фронті вп'ятеро менші, ніж у російської армії: «Але ви маєте знати: я не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх на сьогодні мінімум уп'ятеро менше».

Згодом, у лютому 2024 року, Зеленський уперше назвав число загиблих на фронті військових. За даними глави держави, під час війни на той момент загинула 31 тисяча військових. При цьому, за словами президента, точне число загиблих цивільних наразі невідоме. Проте йдеться про десятки тисяч.

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Теги: війна військові фронт втрати

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