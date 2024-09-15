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«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ
Начальник штабу планування в Міноборони Крістіан Фройдінг (по центру), який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, виступив на конференції YES-2024
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Крістіан Фройдінг вважає, що наступ на Курщину був добре спланованим, а ще краще виконаним

Генерал-майор Крістіан Фройдінг, директор об’єднаного штабу планування та командування Міноборони ФРН дав оцінку Курській операції ЗСУ. Під час виступу на ХХ щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що пройшла у Києві 13-14 вересня, як повідомляє «Главком», генерал зазначив: «Ми захоплені відвагою українських сил, які з початку серпня здійснюють операцію на Курщині». На його думку, українці належним чином спланували це вторгнення, а ще краще його виконали.

«Ми бачимо успішність операції», – зазначив генерал. При цьому Крістіан Фройдінг визнав, що наступ на Курщині містить як ризики для українців, так і переваги.

«Умовна нічия». Високопоставлений німецький генерал оцінив користь Курської операції ЗСУ фото 1
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

За даними німецького генерала, зараз і українці, і росіяни маневрують. Останні намагаються перехопити ініціативу. Нинішню ситуацію на фронті Фройдінг оцінив як «умовну нічию».

13 та 14 вересня у столиці України відбулася конференція YES-2024 (Ялтинська європейська стратегія). Це 20-й за рахунком форум. Його історія розпочалася 1 липня 2004 року. Тоді Ялтинська Європейська Стратегія провела свою першу зустріч у Лівадійському палаці в Ялті в українському Криму. У 2013 році, через окупацію Криму Російською Федерацією, YES була змушена перенести щорічні заходи до Києва. У рамках YES українські політики, експерти, лідери громадянського суспільства та бізнесу зустрічалися з міжнародними політиками. Засновником конференції є мільярдер Віктор Пінчук.

Нагадаємо, ЗСУ почали проводити наступальну воєнну операцію на території Курської області Росії 6 серпня. За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем українських військ станом на початок вересня перебувало 1,3 тисячі квадратних кілометрів території РФ і 100 населених пунктів. 11 вересня близькі до міністерства оборони РФ російські Telegram-канали повідомили, що армія Росії розпочала контрнаступ у Курській області.

Начальник штабу планування в Міноборони Крістіан Фройдінг, який є головним координатором німецької військової допомоги Україні, місяць тому після візиту до Києва висловив переконання, що військове керівництво України знає, що робить у Курській області.

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Теги: історія Місяць росіяни контрнаступ наступ Telegram українці армія Міноборони Курщина

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