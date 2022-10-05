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Філатов жорстко прокоментував скандал навколо собаки, чиї фото бачив увесь світ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Філатов жорстко прокоментував скандал навколо собаки, чиї фото бачив увесь світ 
Пес Крим дивом уцілів і став символом болю українців
фото з відкритих джерел

Після атаки рашистів загинула ціла родина з чотирьох осіб 

Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook звернувся до користувачів, які роздмухують скандал довкола пса на ім'я Крим, який вижив після ракетного удару рашистів по приватному будинку. Мовляв, замість того, щоб пащекувати про те, чи правильно комунальні підприємства дбають про врятовану тварину, краще реальними справами допомогти зоозахисникам чи взяти додому улюбленця.  

«Прошу «зоошизу» вгамуватися і перестати розмірковувати на теми: чий насправді собака Крим / чи живі справжні господарі / жив чи не жив собака на два двори / що його погано лікують комунальники / тому давайте ми зараз самі все організуємо / і взагалі варто відправити собаку до Ізраїлю чи Європи, йому там буде краще. Нагадаю нашим небайдужим громадянам, що просто зараз фахівці комунального підприємства «Зооконтроль» Дніпроради рятують / прихищають / лікують десятки постраждалих від війни тварин: від Херсона до Харкова. А за ці страшні понад сім місяців війни тут побувало загалом близько тисячі (!) чотирилапих», – написав Філатов. 

Філатов жорстко прокоментував скандал навколо собаки, чиї фото бачив увесь світ  фото 1

Тож усім охочим мер пропонує допомогти підприємству сухим кормом, консервами чи ганчір'ям чи за можливості – грошима.  

«А краще просто оберіть собі друга. Зателефонуйте до нашого «Зооконтролю»: 067 908 89 86. Десятки тварин із щирими серцями чекають на це, аби подарувати вам свої вірність і любов. Кажу, як власник восьми собак і трьох котів», – повідомив Філатов.  

Філатов жорстко прокоментував скандал навколо собаки, чиї фото бачив увесь світ  фото 2

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по приватному будинку в Дніпрі у ніч на 29 вересня загинуло четверо людей: двоє дітей, їхня мама та бабуся. Дивом уцілів лише пес, на ім'я Крим. Він сидів на руїнах і чекав на господарів. Після цього світлини шокованої тварини стрімко поширилися мережею та стали символом болю українців.

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Теги: тварини Дніпро скандал Facebook

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