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Вулиця Степана Бандери. Філатов нарешті виконав обіцянку Ярошу

Надія Клочко
glavcom.ua
Вулиця Степана Бандери. Філатов нарешті виконав обіцянку Ярошу
Філатов розповів, що ще у 2015 році обіцяв Дмитру Ярошу, що увічнить у Дніпрі пам'ять Бандери
фото з відкритих джерел

Одна з центральних вулиць міста Дніпро названа на честь Степана Бандери

Вулиця Шмідта у місті Дніпро сьогодні, 21 вересня, стала вулицею Степана Бандери. Відповідне рішення ухвалила міська рада Дніпра, повідомив на своїй сторінці у Facebook мер Дніпра Борис Філатов.

Як пояснив Філатов, свій допис він спеціально написав російською мовою.

«Цей пост мав бути написаний державною мовою. Але я спеціально напишу його російською мовою.
Щоб у всіх стався розрив шаблону. І у тих, хто сидить на болотах і виє від безсилля, злості та нерозуміння, чому російськомовний, здебільшого Дніпро, став форпостом незалежності України.
І у 2014 та у 2022. І в тих, хто вважає, що Батьківщину треба любити виключно державною, хто лізе зі своїми нав'язливими порадами у приватні фейсбуки, мізки, душу, книги та під ковдру», – зазначив він.

Мер Дніпра наголосив, що колишня вулиця Шмідта «тепер уже назавжди» матиме назву на честь Бандери. Філатов зазначив, що ще у 2015 році пообіцяв своєму другові, колишньому лідеру організації «Правий сектор» та командувачу Української добровольчої армії, Дмитру Ярошу, що увічнить у Дніпрі пам'ять Степана Бандери.

«Ще у свою першу каденцію я обіцяв увічнити у Дніпрі пам'ять Степана Андрійовича. Брате мій, Дмитре Яроше, я ж тобі обіцяв ще в далекому 2015-му? Адже обіцяв, правда? А ти знаєш, що я завжди тримаю своє слово. І найважливіше, що ти ніколи не мене не тиснув. Ні за декомунізацію, ні за те, якою мовою ми з тобою спілкуємося. Ти знав, брате мій, що всьому і завжди свій час», – написав Філатов.

Вулиця Степана Бандери. Філатов нарешті виконав обіцянку Ярошу фото 1

Нагадаємо, раніше мер Дніпра Борис Філатов анонсував, що на сесії міської ради Дніпра розглянуть питання про перейменування ще 45 топонімів. Він повідомляв, що одна з вулиць матиме ім'я Степана Бандери. Філатов зазначив, що йдеться про вулицю, що раніше мала назву Шмідта.

Також раніше міський голова Дніпра Борис Філатов показав світлину презенту, який отримав від бійців ЗСУ. Йому подарували обгорілий шолом, знятий із «мертвого бурята». При цьому сюрприз Філатову дістався не за просто так: в обмін бійці попросили допомогти їм із автівками для передової. Мер Дніпра на таку пропозицію погодився.

Теги: Борис Філатов Дніпро Дмитро Ярош Степан Бандера

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