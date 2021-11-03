Мовний омбудсмен пропонує змінити назви міст, які носять «російськомовний характер»

Кремінь зауважив, що багато населених пунктів були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до керівників низки органів місцевого самоврядування з вимогою привести у відповідність до правопису та вимог мовного закону назви населених пунктів, повідомили на сайті мовного омбудсмена.

«Сьогодні я підписав декілька десятків звернень на керівників місцевих органів державної влади проханням привести у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону назви населених пунктів», – сказав він в ефірі «Українського радіо».

Уповноважений нагадав, що відповідно до частини першої статті 41 мовного закону географічні назви, а також назви скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів виконуються державною мовою.

«До мене надходять численні звернення та повідомлення від громадян, які скаржаться на те, що назви низки населених пунктів носять російськомовний характер та не відповідають правилам і нормам українського правопису. Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших», – зазначив він. Багато з них мали прекрасні історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль та були несправедливо перейменовані за часів комуністичної влади.

«У зв’язку із цим мають бути вжиті всі необхідні заходи щодо приведення географічних назв у відповідність до правопису, стандартів державної мови та вимог статті 41 Закону. Це сприятиме забезпеченню функціонування державної мови як інструмента об’єднання українського суспільства, засобу зміцнення державної єдності та територіальної цілісності України, її незалежної державності і національної безпеки», – заявив Уповноважений.

Раніше повідомлялося, що Рада повернула селу на Львівщині назву, яка була до декомунізації.

Водночас активісти знайшли на Миколаївщині ще один пам’ятник Чапаєву. Вони пообіцяли спробувати зробити так, аби до нового року пам’ятника вже не було.