Тимчасова слідча комісія Ради опублікувала звіт щодо спецоперації з «вагнерівцями»

У звіті сказано, що затримання 33 «вагнерівців» у Білорусі було результатом роботи білоруської спецслужби і що одного з найманців не екстрадували до Росії разом з іншими

У звіті йдеться, що операція щодо «вагнерівців» була, а Зеленський і Єрмак її не скасовували

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради не знайшла підтвердження втручання Офісу президента чи витоку інформації про спецоперацію щодо затримання членів ПВК «Вагнер». Проміжний звіт ТСК опублікований на сайті парламенту.

Комісія дійшла висновку, що документування осіб, які могли мати відношення до російських ПВК і брати участь у війні на Донбасі, тривало з першої половини 2018 року до початку липня 2020 року.

Міноборони провело близько двох тисяч «співбесід» з імовірними бойовиками та відібрало близько 500 осіб (ідентифікувало 396), які «становили оперативний інтерес». На одній з оперативних нарад між розвідкою Міноборони та СБУ прозвучала пропозиція організувати «контрольоване переміщення» 33 осіб із відібраних 396 із Росії до країни, де їх можна було б офіційно затримати.

Спецоперація розпочалася наприкінці червня 2020 року і проводилася силами «лише українських розвідувальних та контррозвідувальних органів». У комісії встановили, що було ухвалено рішення про відтермінування заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року, але невідомо, хто і на якому рівні це зробив.

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У звіті сказано, що ТСК не встановила «документально оформленої вказівки про відтермінування» операції з боку будь-якої посадової особи. Також у ТСК не знайшли доказів того, що президент Володимир Зеленський особисто доручив відтермінувати захід, і заявили, що голова Офісу президента Андрій Єрмак не має повноважень віддавати такий наказ керівнику ГУР Міноборони.

У комісії не виключають, що в Росії та Білорусі «могли знати про окремі процеси, які відбувалися в ході реалізації першого розвідувального та другого активного заходів українських спецслужб». У звіті сказано, що затримання 33 «вагнерівців» у Білорусі було результатом роботи білоруської спецслужби і що одного з найманців не екстрадували до Росії разом з іншими.

На думку ТСК, українські правоохоронці та прокуратура «зробили все необхідне» для екстрадиції «вагнерівців» з території Білорусі, але підготовка документів почалася вже після затримання, що «призвело до втрати часу і могло негативно вплинути на результати спроб екстрадиції».

Раніше повідомлялося, що ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони на будь-якому з етапів спецоперації.

До слова, Bellingcat анонсувала публікацію розслідування у справі «вагнерівців».

Раніше лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що його команда вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» розслідуватимуть першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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