Спецоперація з «вагнерівцями»: комісія Ради не знайшла витоку інформації

ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони на будь-якому з етапів спецоперації

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної Ради не знайшла підтвердження витоку інформації про спецоперацію щодо затримання членів ПВК «Вагнер» із української сторони. Про це повідомила під час брифінгу в понеділок голова ТСК, яка, зокрема, займається розслідуванням операції із затримання представників ПВК «Вагнер», народна депутатка із фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла, пише «Укрінформ».

«ТСК не знайшла підтвердження, що відбувся витік інформації з української сторони стосовно першого розвідувального та другого активного заходів на будь-якому з їхніх етапів. Зокрема, жодна заслухана ТСК особа не зазначила, що знає про факт подібного витоку», – сказала Безугла.

Натомість, як встановила ТСК, всі матеріали, які з’явилися в інтернеті, були датовані починаючи з 13 липня 2020 року та походили з СБУ та Офісу генпрокурора, а жодного документа розвідувальних органів у публічному доступі немає.

«ТСК не вдалося встановити, чи координувалися між собою спецслужби Російської Федерації та Республіки Білорусь. Проте, враховуючи тривалий термін перебування найманців на території Республіки Білорусь, встановлені особливості роботи білоруських спецслужб, публічні заяви президента Білорусі того періоду, ТСК вважає, що затримання 33 найманців було очікуваним наслідком роботи білоруської спецслужби в умовах посиленого контрозвідувального режиму напередодні президентських виборів», – зазначила Безугла.

Також, як з’ясувала ТСК, одна особа з групи найманців не була екстрадована до Російської Федерації разом з іншими членами групи.

Крім того, коментуючи можливість витоку інформації про спецоперацію, Безугла зазначила, що Російська Федерація та Республіка Білорусь могли знати про окремі процеси, які відбувалися у ході реалізації першого розвідувального та другого активного заходів українських спецслужб.

«ТСК отримала матеріали розвідувального товариства про те, що один з 33 найманців наприкінці травня 2020 року спочатку звернувся із заявою до ФСБ РФ, а потім уже на початку липня 2020 року передав аналогічну інформацію до ГУ ЗС РФ , де детально розкрив порядок встановлення ним контакту із вербувальниками ПВК «МАР», подальші заходи із працевлаштування, а також конкретні дії вербувальників. У своїх заявах він висловив прохання перевірити викладені факти на предмет наявності у діях вербувальників ПВК «МАР» складу злочину, передбаченого ст. 359 КК РФ (Найманство)», – розповіла голова ТСК.

До слова, Bellingcat анонсувала публікацію розслідування у справі «вагнерівців».

Раніше лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що його команда вимагає внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнера до порядку денного тимчасової слідчої комісії.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар’єв, «Голосу» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» розслідуватимуть першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб з виманювання найманців ПВК Вагнера із Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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