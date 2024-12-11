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Запрошення в НАТО має бути надане всій території України – президент

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Запрошення в НАТО має бути надане всій території України – президент
Зеленський наголосив, що керівництво країни розуміє, що Україна не стане членом НАТО, поки перебуватиме у стані війни
скриншот відео

Зеленський: «Ми знаємо, що під час війни нас не приймуть до НАТО. Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми маємо дати Україні запрошення в НАТО...»

Запрошення до НАТО має стосуватися всієї України, при цьому дія Альянсу може поширюватись не на всю територію країни. Таку заяву президент Володимир Зеленський зробив під час інтерв'ю CBN.

Зеленський наголосив, що керівництво країни розуміє, що Україна не стане членом НАТО, поки перебуватиме у стані війни.

«Ми знаємо, що під час війни нас не приймуть до НАТО. Але якщо ми хочемо реально закінчити війну, ми маємо дати Україні запрошення в НАТО... Запрошення надається всій території України, в міжнародно визнаних кордонах. А ось дії Альянсу можуть поширюватись на ту частину території, яку вона контролює, з майбутнім розширенням», – зазначив президент.

Зеленський додав, що Україна не прагне втягувати своїх партнерів у війну, а запрошення до НАТО є лише сигналом Путіну про те, що Україна буде членом Альянсу у майбутньому.

Нагадаємо, Зеленський збирається подзвонити президенту США Джо Байдену, щоб обговорити питання запрошення України до НАТО. Про це він сказав журналістам за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві. Як зазначив Зеленський, він хоче говорити про НАТО з Байденом, оскільки Дональд Трамп, ще не в Білому домі та не має всіх юридичних прав.

Повідомлялося, що адміністрація чинного президента США розглядала можливість офіційного заклику надати Україні запрошення до НАТО до того, як Дональд Трамп повернеться у Білий дім. Але згодом цю ідею відкинули.

Раніше генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з РФ. Новий глава альянсу вважає, що Україні потрібно максимально відкласти будь-які перемовини з Росією, допоки західні союзники не зможуть надати достатньої військової допомоги, щоб допомогти Києву досягти успіху на полі бою та зміцнити свої позиції для переговорів. На його думку, Україна сама повинна вирішити, коли вона буде готова почати переговори з Росією, а Захід повинен заздалегідь допомогти зміцнити позицію Києва.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону.

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Теги: війна НАТО Україна Володимир Зеленський

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