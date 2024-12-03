Зеленський після доповіді Сирського повідомив про непогані результати на Запорізькому напрямку

За словами президента, Курахівський та Покровський напрямки залишаються найбільш складними

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського про ситуацію на різних напрямках фронту. Про це він повідомив у Telegram.

За словами президента, Курахівський та Покровський напрямки залишаються найбільш складними, є непогані наші оборонні результати на Запорізькому напрямку.

«Обговорили з Головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території», – написав Зеленський.

Президент нагадав, що до своїх завдань приступають нещодавно призначені командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол.

«Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України», – наголосив президент України.

Нагадаємо, російська окупаційна армія готується до масштабного наступу у Запорізькій області. Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко у коментарі «Сіспільному» повідомив, що на це вказують «багато різних дій щодо переміщення і підготовки» російських підрозділів. Зокрема, за його словами, армія РФ намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби. При цьому бойові дій на Запорізькому напрямку уже тривають, але росіяни наразі використовують піхотні штурмові групи без застосування техніки.

Українська розвідка вважає, що Росія готується до штурму міста Запоріжжя, що за 30 км від лінії фронту. Тож нині там будують фортифікації на випадок наступу російських військ, однак деякі українські командири вважають, що ворог поки не готовий до масштабної атаки на цьому напрямку.

Як повідомлялося, найближчим часом на Запоріжжі буде зведено третю лінію фортифікацій, оскільки область має стати фортецею.

Кабмін виділив 1,3 млрд на спорудження фортифікаційних споруд у Запорізькій області – йдеться про «зуби дракона». Про тендер, який Запорізька обласна військова адміністрація оголосила на початку січня, в інтерв’ю «Главкому» розповів її керівник Іван Федоров.

Федоров розповів, що укладено десятки контрактів на спорудження фортифікаційних споруд, та додав, що кількість контрактів «не означає кількість оборонних споруд, кількість кілометрів протитанкових ровів».