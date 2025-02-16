16 лютого Україна відзначає День військового журналіста

Світла пам’ять військовим журналістам, які загинули, виконуючи свою роботу

16 лютого в Україні військові журналісти відзначають своє професійне свято – День військового журналіста України.

Започаткували його у 2018 році, коли Міністр оборони підписав відповідний наказ. Невипадковою датою є саме 16 число лютого. У 2015 році цього дня під Дебальцевим загинув Дмитро Лабуткін, що виконував свій професійний та військовий обов’язок.

Він був капітаном 3-го рангу та редактором телерадіостудії «Бриз» Міністерства оборони України.

З початку російсько-української війни військові журналісти фіксують історичний збройний спротив загарбникам, розповідають історії воїнів України, які впродовж 11 років бойових дій надихають націю продовжувати цю боротьбу – відкидати зневіру, російську брехню, підтримувати Збройні Сили і самим ставати Збройною Силою, тримати рубежі, відвойовувати своє, нищити якомога більше ворогів.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський сказав, що наші військові журналісти роблять величезний внесок у боротьбу з російською агресією.Нині ми вшановуємо не лише військових журналістів, а і їхніх цивільних колег, які з перших днів широкомасштабного вторгнення стоять поруч із Силами оборони України.

«Дякую всім фіксерам і продюсерам та кожному і кожній, хто допомагає поширювати правдиву інформацію про цю війну і працює, щоб в медіа був контент про Україну!», – написав він.

16 лютого відзначається День військового журналіста в Україні фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав військових журналістів зі святом. Він відзначив, що вони працюють там, де найнебезпечніше – на передовій, під обстрілами, пліч-о-пліч із нашими захисниками.

«Світ дізнався про звірства в Бучі, Ізюмі, Маріуполі, про ракетні удари по мирних містах саме завдяки вашій роботі. Кожен ваш матеріал – це зброя правди, яка наближає справедливість і нашу перемог», – додав він.

Кадри військових журналістів вражають, надихають і зміцнюють віру в перемогу. На жаль, інколи вони оплачені найвищою ціною – життям.

Світла пам’ять військовим журналістам, які загинули, виконуючи свою роботу.