В окопи замість роботи. Розслідування AP про вербування бангладешців на війну проти України

За даними AP, родини щонайменше 10 громадян Бангладеш вважають своїх близьких зниклими безвісти після того, як ті виїхали до Росії нібито на цивільну роботу

Бангладешці розповіли, що їх примушували виконувати небезпечні завдання, зокрема йти попереду російських підрозділів, переносити боєприпаси, евакуйовувати поранених та збирати тіла загиблих

Робітників із Бангладешу заманювали до Росії під обіцянками цивільної роботи, однак після прибуття їх змушували підписувати військові контракти та відправляли на фронт для участі у війні проти України. Про це йдеться у розслідуванні Associated Press, передає «Главком»

Журналісти AP поспілкувалися з кількома громадянами Бангладешу, яким вдалося втекти з російської армії. Вони розповіли, що після прибуття до Москви їх змушували підписувати документи російською мовою, які виявлялися контрактами на службу в армії РФ.

Один із них, 31-річний Максудур Рахман, розповів, що спочатку йому обіцяли роботу двірником, однак за кілька тижнів він опинився на передовій в Україні.

За словами Рахмана, після прибуття до Росії їх відвезли до військового табору, де навчали користуватися зброєю, безпілотниками, проходити медичну евакуацію та виконувати бойові завдання. Коли він заявив, що не погоджувався на військову службу, командир відповів через перекладач: «Ваш агент відправив вас сюди. Ми вас купили».

Бангладешці розповіли AP, що їх примушували виконувати небезпечні завдання, зокрема йти попереду російських підрозділів, переносити боєприпаси, евакуйовувати поранених та збирати тіла загиблих. За відмову, за їхніми словами, їх били, погрожували в’язницею або смертю.

Рахман заявив, що працівникам його групи погрожували 10-річним ув’язненням і застосовували фізичне насильство. «Вони казали: «Чому ви не працюєте? Чому ви плачете?» і били нас ногами», – розповів він.

Інший чоловік, Мохан Міаджі, заявив AP, що його били лопатами, заковували в кайданки та катували в підвальних приміщеннях за відмову виконувати накази. За його словами, його змушували носити припаси на фронт і збирати тіла загиблих.

Розповіді чоловіків підтверджуються документами, які вивчило AP, зокрема російськими військовими контрактами, візами, медичними довідками та фотографіями військових жетонів.

За даними AP, родини щонайменше 10 громадян Бангладеш вважають своїх близьких зниклими безвісти після того, як ті виїхали до Росії нібито на цивільну роботу. Слідчі у Бангладеш припускають, що у війні могли загинути до кількох десятків бангладешців.

Розслідування також вказує на існування мережі посередників, які вербують людей у Бангладеш та допомагають оформлювати виїзд до Росії. За словами бангладеських слідчих, частина таких схем може бути пов’язана з російськими структурами.

Ні Міністерство оборони Росії, ні МЗС РФ, ні уряд Бангладеш не відповіли на запити Associated Press щодо цього розслідування.

Нагадаємо, Росія продовжує залучати до служби у своїй армії для війни проти України громадян інших країн. Однією з них є Африка, звідки Росія шляхом обману залучає громадян Кенії у своє військо.