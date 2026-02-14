Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ
Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими
фото: скріншот із відео

Зростання числа військовополонених дає змогу Україні ініціювати обміни з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні зараз перебувають приблизно сім тисяч українців. Натомість Україна утримує чотири тисячі полонених росіян. Як інформує «Главком», про це президент сказав під час спілкування з медіа на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими.

«Це добрі новини, тому що в нас було півтори тисячі. На даний момент маємо трохи більше чотирьох тисяч, тобто ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові «всіх на всіх» – супер. Якщо «1000 на 1000» – не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові «100 на 100» – будь-який крок для нас є позитивним рішенням», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше предстоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав під час зустрічі у Ватикані з Папою Римським Левом XIV передав йому списки українських полонених.

Як відомо, 5 лютого з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Україна президент обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Зеленський поїхав у Давос
Навіщо Зеленський поїхав у Давос
22 сiчня, 21:40
За словами президента, зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах відбудеться найближчими днями
Зеленський назвав склад української делегації у тристоронніх переговорах
22 сiчня, 18:15
Зеленський: саме в цей день, 27 січня 1945 року, були звільнені останні вʼязні Аушвіцу
Зеленський вшанував памʼять жертв Голокосту (відео)
27 сiчня, 13:09
Міністр фінансів США розчарований європейською політикою
Війну РФ проти України фактично фінансує Європа – міністр фінансів США
9 лютого, 10:20
Хмельницька АЕС взимку.
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
18 сiчня, 17:52
Корецький, Свириденко та Зеленський провели переговори
Зеленський повідомив, чи імпортує Україна достатні обсяги газу
29 сiчня, 15:31
Зустріч представників України та США на Мюнхенській конференції.
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
31 сiчня, 16:20
Посол Великої Британії Ніл Кромптон
Україна вже змінює військове мислення НАТО, – посол Великої Британії Ніл Кромптон
9 лютого, 17:07
Президент України Володимир Зеленський: для Трампа мир між Україною та РФ – питання політичної перемоги
Зеленський пояснив, чому припинення війни вигідне Трампу
Вчора, 08:55

Події в Україні

Під час унікальної операції військові визволили побратима, який 27 днів перебував у полоні
Під час унікальної операції військові визволили побратима, який 27 днів перебував у полоні
Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ
Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією
Зеленський назвав головну небезпеку тривалої війни з Росією
Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США
Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
Зеленський у Мюнхені відверто звернувся до Трампа
Полярники передали українцям валентинку з Антарктиди
Полярники передали українцям валентинку з Антарктиди

Новини

В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
Сьогодні, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
Вчора, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
Вчора, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
Вчора, 14:06
Лувр заливає: у музеї знову прорвало стелю над залою з шедеврами
Вчора, 13:52
Енергетичний фронт: через ворожі обстріли в Україні знеструмлено шість областей
Вчора, 13:12

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua