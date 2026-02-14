Зеленський назвав кількість українських військових у полоні РФ

Зростання числа військовополонених дає змогу Україні ініціювати обміни з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в російському полоні зараз перебувають приблизно сім тисяч українців. Натомість Україна утримує чотири тисячі полонених росіян. Як інформує «Главком», про це президент сказав під час спілкування з медіа на полях Мюнхенської безпекової конференції.

Зеленський наголосив, що українська сторона готова до обміну полоненими.

«Це добрі новини, тому що в нас було півтори тисячі. На даний момент маємо трохи більше чотирьох тисяч, тобто ми готові провести обмін. Якщо вони будуть готові «всіх на всіх» – супер. Якщо «1000 на 1000» – не чудово, але добре. Але навіть якщо вони готові «100 на 100» – будь-який крок для нас є позитивним рішенням», – заявив президент.

Нагадаємо, раніше предстоятель Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав під час зустрічі у Ватикані з Папою Римським Левом XIV передав йому списки українських полонених.

Як відомо, 5 лютого з російського полону вдалося повернути 157 українців. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також цивільні. Більшість були в полоні ще з 2022 року. Глава держави Володимир Зеленський наголосив, що триває робота зі звільнення всіх українців з російської неволі.