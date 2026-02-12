Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації на Олімпіаді

Скелетоніст відреагував на слова підтримки з Батьківщини

Український олімпієць Владислав Гераскевич подякував співвітчизникам за теплі слова на свою адресу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram олімпійської збірної України.

«Любі українці, я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сильніші. Беручи вже цей момент, я хочу вам подякувати і процитувати одну чудову людину – Павла Петриченка: «Всі красиві зберігають оптимізм». Все буде Україна! Ми переможемо. Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!» – заявив Гераскевич.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олімпійська команда України | Olympic team Ukraine | НОК України (@olympic_team_ukraine)

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич закликав керівництво МОК піти у відставку. Функціонер і батько спортсмена розчарований позицією очільників Олімпійського руху. Він пообіцяв оскаржити дискваліфікацію Гераскевича-молодшого в CAS.

Раніше Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікацію МОК перед стартом заїздів у скелетоні. Він звинуватив функціонерів у дискримінації. Також скелетоніст розповів, що не отримав конкретного пояснення щодо нібито порушення ним олімпійських принципів.

МОК ухвалив рішення дискваліфікувати Гераскевича перед першим заїздом у скелетоні на Олімпіаді-2026. Функціонери не дозволили українцю використовувати «шолом пам'яті» зі світлинами загиблих від рук росіян спортсменів. Сам скелетоніст відкинув вимогу змінити екіпірування.