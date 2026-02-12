Головна Спорт Новини
Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації на Олімпіаді

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації на Олімпіаді
Владислав Гераскевич подякував українцям за солідарність
фото: Reuters

Скелетоніст відреагував на слова підтримки з Батьківщини

Український олімпієць Владислав Гераскевич подякував співвітчизникам за теплі слова на свою адресу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram олімпійської збірної України.

«Любі українці, я вам дуже дякую за підтримку. Разом ми сильніші. Беручи вже цей момент, я хочу вам подякувати і процитувати одну чудову людину – Павла Петриченка: «Всі красиві зберігають оптимізм». Все буде Україна! Ми переможемо. Борітеся – поборете! Вам Бог помагає!» – заявив Гераскевич.

 

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич закликав керівництво МОК піти у відставку. Функціонер і батько спортсмена розчарований позицією очільників Олімпійського руху. Він пообіцяв оскаржити дискваліфікацію Гераскевича-молодшого в CAS.

Раніше Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікацію МОК перед стартом заїздів у скелетоні. Він звинуватив функціонерів у дискримінації. Також скелетоніст розповів, що не отримав конкретного пояснення щодо нібито порушення ним олімпійських принципів.

МОК ухвалив рішення дискваліфікувати Гераскевича перед першим заїздом у скелетоні на Олімпіаді-2026. Функціонери не дозволили українцю використовувати «шолом пам'яті» зі світлинами загиблих від рук росіян спортсменів. Сам скелетоніст відкинув вимогу змінити екіпірування.

