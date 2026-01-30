30 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 30 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

30 січня в Україні відзначають День спеціаліста з інженерно-авіаційної служби ЗСУ. У світі відзначають Шкільний день ненасильства і миру. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять Трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого.

Свята, історія, традиції та прикмети 30 січня 2026 року.

Свята в Україні

День спеціаліста інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ

30 січня в Україні святкують День фахівця військово-соціального управління ЗСУ. 3 червня 2011 року Михайло Єжель – чинний на той час міністр оборони України – підписав указ про встановлення Дня спеціаліста військово-соціального управління та виховної роботи ЗСУ. Це відносно новий підрозділ збройних сил нашої держави, який також має свою історію.

Фахівець військово-соціального управління ЗСУ – це відносно нова професія, однак вона має свою історію. Фактично від дня проголошення незалежності України виникла необхідність створити і збройні формування. Так виникли Збройні Сили України (ЗСУ). Проте все це відбувалося на тлі складних політичних і соціальних умов. Тому виникла необхідність у створенні і спеціальної служби, яка відповідала за психологічну та соціальну складову.

Міжнародні та національні свята

Шкільний день ненасильства і миру

30 січня відзначається Шкільний день ненасильства та миру. Запропонував його святкування у 1964 році іспанський поет Льоренсо Відаль. Все своє свідоме життя ця талановита людина відстоювала ідеї пацифізму, виступаючи проти насильства у будь-якому його прояві.

Дата святкування була обрана на честь Махатми Ганді, який був найяскравішим прикладом впровадження філософії ненасильства. Він, маючи можливість жити у розкоші та отримавши вищу освіту у Лондоні, все життя вів боротьбу з кастовою нерівністю та домагався незалежності Індії мирними способами. На жаль, за іронією життя, 30 січня 1948 року він помер насильницькою смертю від рук релігійних фанатиків.

Релігійні свята та їхня історія

Собор Трьох святителів: Василія Великого, Григорія Богослова та Івана Златоустого

Це одне з найважливіших свят православної церкви. Воно було встановлене в XI столітті, щоб припинити суперечки про те, хто з цих трьох учителів є величнішим. Святителі з'явилися єпископу Іоанну і сказали, що вони всі рівні перед Богом.

Василій Великий – приклад церковної дисципліни та благодійності.

Григорій Богослов – неперевершений мислитель та поет.

Іван Златоустий – видатний проповідник, який навчив світ щирому покаянню.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день називали «Трисвяттям». За прикметами прогнозували, якою буде весна:

Якщо в цей день спостерігається червоний місяць – чекайте на потужний вітер;

Снігурі почали щебетати – скоро прийде завірюха або відлига;

Дерева вкрилися інеєм – до раннього потепління весною;

Якщо ворони кричать біля оселі – чекайте на хуртовину.

Історичні події

9 рік до н. е. – урочисте освячення на Марсовому полі в Римі «Вівтаря Миру» з білого мармуру на честь тріумфу імператора Августа;

1018 рік – в замку Ортенбург у Будишині польський князь Болеслав Хоробрий укладає з імператором священної римської імперії Генріхом ІІ мирну угоду;

1644 рік – Охматівська битва війська Конецпольського та Вишневецького з татарами Тугай-Бея;

1648 рік – Нідерландська революція: укладено Мюнстерський мирний договір, що припинив війну між Нідерландами та Іспанією;

1649 рік – королю Англії Карлу І відрубали голову;

1697 рік – за одну ніч Ісаак Ньютон вирішує задачу Йоганна Бернуллі про брахістохрону – і попутно відкриває варіаційне числення;

1703 рік – згідно з переказами, в Едо відбулась помста сорока семи самураїв – колишніх васалів клану Ако – за свого пана;

1790 рік – у Великій Британії відбулися випробування першого спеціально сконструйованого рятувального судна, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі;

1835 рік – Річард Лоуренс скоїв замах на президента США Ендрю Джексона;

1847 рік – місто Єрба Буена у Каліфорнії перейменоване у Сан-Франциско;

1853 рік – у соборі Паризької Богоматері 45-річний імператор Франції Наполеон III повінчався з іспанською графинею Євгенією Монтіхо;

1868 рік – у Києві відкрилася музична школа (тепер – Київське музичне училище імені Рейнгольда Ґлієра);

1894 рік – Чарльз Кінг із Детройта, штат Мічиган, запатентував пневматичний молоток;

1901 рік – інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;

1902 рік – Велика Британія та Японія підписали угоду про захист взаємних інтересів у Китаї та Японії;

1911 рік – внаслідок виверження вулкана Таал на Філіппінах загинули понад півтори тисячі осіб. За 10 хвилин на відстані 10 км було знищене все живе;

1915 рік – атакуючи французький порт Гавр, німецький флот вперше використовує підводні човни;

1918 рік – Українська Центральна Рада ухвалила створити добровольчу українську армію;

1930 рік – здійснено запуск першого у світі радіозонда для дослідження атмосфери;

1931 рік – у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна «Вогні великого міста»;

1932 рік – у Фінляндії запроваджено в дію «сухий закон»;

1933 рік – прихід націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером до влади в Німеччині;

1941 рік – британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Лівії;

1972 рік – у північноірландському Деррі британські солдати розстріляли демонстрацію ірландських католиків, вбивши 14 людей; ці події названі «Кривавою неділею»;

1992 рік – у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ);

2004 рік – створено першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом;

2007 рік – вийшла в продаж операційна система Windows Vista;

2015 рік – пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Григорій, Іван, Петро, Федір.