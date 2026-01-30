Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру

Андрій Шандра боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому, запорізькому та північно-слобожанському напрямках

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Шандру.

15 січня 2026 року біля н.п. Печенки та н.п. Семереньки Сумської області загинув старший лейтенант Шандра Андрій Володимирович. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Андрій Шандра народився 11 грудня 1991 року у селі Грімне Львівської області. Навчався у Грімненському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Комарнівської міської ради Львівської області, згодом – у Національному університеті «Львівська політехніка» за спеціальністю «Теплоенергетика», закінчив військову кафедру.

Мав власну справу, працював у сфері встановлення інженерних систем опалення та водопостачання.

Андрій Шандра боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому, запорізькому та північно-слобожанському напрямках фото: Львівська міська рада

Зі слів рідних, Андрій любив свою роботу та постійно вдосконалював професійні навички. Захоплювався походами в гори й стрибками з парашутом. Вирізнявся наполегливістю, цілеспрямованістю, справедливістю та щирим ставленням до людей.

У 2024 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на донецькому, запорізькому та північно-слобожанському напрямках у складі 711-ї окремої бригади розмінування Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України.

У 2024 році Андрій Шандра став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів фото: Андрій Шандра/Facebook

Нагороджений медаллю «Ветеран війни» та відзнаками військової частини Т0950.

Андрій Шандра з сином фото: Андрій Шандра/Facebook

У Андрія Шандри залишилися дружина, син, донька, батьки, брат, бабуся, похресник та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.