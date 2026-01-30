Державні та міжнародні свята у лютому 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Скільки буде робочих днів у другому місяці року

Лютий 2026 року в Україні – це не лише завершення календарної зими, а й період важливих державних дат, що символізують нашу єдність та стійкість. Крім того, на цей місяць припадає четверта річниця від початку повномасштабного вторгнення, що робить лютий часом особливої пам'яті та вшанування наших захисників.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на лютий 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за лютий

У лютому 2026 року, який має 28 календарних днів, українці працюватимуть за стандартним графіком. Оскільки в країні триває воєнний стан, додаткові вихідні на державні свята не передбачені.

Робочі дні (пн–пт): 2-6, 9-13, 16-20, 23-27 лютого (всього 20 робочих днів).

Вихідні дні (сб–нд): 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28 лютого (всього 8 вихідних днів).

Зверніть увагу, в умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Важливі свята в Україні у лютому 2026 року

2 лютого – Стрітення Господнє (за новоюліанським календарем).

14 лютого – День усіх закоханих (День святого Валентина).

15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

19 лютого – День Державного Герба України.

20 лютого – День пам'яті Героїв Небесної Сотні, День соціальної справедливості.

21 лютого – Міжнародний день рідної мови.

24 лютого – День початку повномасштабної війни Росії проти України (День стійкості).

25 лютого – День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

26 лютого – День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

28 лютого – День штурманської служби авіації ЗСУ.

