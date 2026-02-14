США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі

Внаслідок операції загинуло троє осіб

Південне командування США повідомило про черговий успішний удар по швидкісному катеру, який рухався відомим маршрутом наркотрафіку в Карибському басейні. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Внаслідок вибуху загинуло троє осіб. Ця операція стала частиною масштабної кампанії адміністрації Дональда Трампа, яка з початку вересня минулого року здійснила вже щонайменше 38 подібних атак, у результаті яких було вбито 133 людини. Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що такі «кінетичні удари» вже змусили провідні наркокартелі призупинити свою діяльність, хоча офіційних підтверджень цій заяві наразі немає.

JUST IN: The U.S. military says it killed three narco-terrorists in a strike on a vessel in the Caribbean. pic.twitter.com/t5Izs2tAMk — Fox News (@FoxNews) February 14, 2026

Президент Трамп продовжує наполягати, що США перебувають у стані відкритого збройного конфлікту з мексиканськими та латиноамериканськими картелями, називаючи ліквідованих осіб «наркотерористами». Водночас адміністрацію часто критикують за відсутність детальних доказів провини загиблих та використання військової сили проти цивільних суден у міжнародних водах.

Як відомо, американські військові знищили судно, яке, за їхніми даними, використовувалося для контрабанди наркотиків у східній частині Тихого океану.

За інформацією Південного командування США, судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та перебувало під контролем організації, яку в США класифікують як терористичну. Яку саме групу мають на увазі, у Southcom не уточнили. Внаслідок операції загинули двоє осіб, ще одна людина вижила.

