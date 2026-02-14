Головна Світ Політика
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
скріншот з відео

Внаслідок операції загинуло троє осіб

Південне командування США повідомило про черговий успішний удар по швидкісному катеру, який рухався відомим маршрутом наркотрафіку в Карибському басейні. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

Внаслідок вибуху загинуло троє осіб. Ця операція стала частиною масштабної кампанії адміністрації Дональда Трампа, яка з початку вересня минулого року здійснила вже щонайменше 38 подібних атак, у результаті яких було вбито 133 людини. Міністр оборони Піт Хегсет заявив, що такі «кінетичні удари» вже змусили провідні наркокартелі призупинити свою діяльність, хоча офіційних підтверджень цій заяві наразі немає.

Президент Трамп продовжує наполягати, що США перебувають у стані відкритого збройного конфлікту з мексиканськими та латиноамериканськими картелями, називаючи ліквідованих осіб «наркотерористами». Водночас адміністрацію часто критикують за відсутність детальних доказів провини загиблих та використання військової сили проти цивільних суден у міжнародних водах.

Як відомо, американські військові знищили судно, яке, за їхніми даними, використовувалося для контрабанди наркотиків у східній частині Тихого океану. 

За інформацією Південного командування США, судно рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та перебувало під контролем організації, яку в США класифікують як терористичну. Яку саме групу мають на увазі, у Southcom не уточнили. Внаслідок операції загинули двоє осіб, ще одна людина вижила. 

Нагадаємо, американські військові повідомили про ураження судна у східній частині Тихого океану, внаслідок чого загинули двоє людей. 

За даними військових, удару було завдано по судну, яке рухалося відомими маршрутами наркотрафіку та брало участь у незаконних операціях з перевезення наркотиків. Розвідка підтвердила причетність судна до наркоторгівлі.

США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
США завдали удару по судну наркоторговців в Карибському морі
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Трамп заявив, що зміна влади в Ірані було б найкращим, що могло б статися
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
Путін і його друзі не у в'язниці: Зеленський розповів на які компроміси пішла Україна заради миру
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
CNN: Політика Трампа все частіше наштовхується на опір у США
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО
Зеленський обговорив із прем’єром Нідерландів посилення ППО

