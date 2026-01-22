Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі

Території, які Данія може передати США, будуть призначеними виключно для розгортання військових баз

Високопосадовці країн-членів Альянсу розглядають варіант врегулювання «гренландського питання» шляхом надання Сполученим Штатам повного контролю над окремими ділянками острова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Згідно з обговорюваним планом, Данія може передати США суверенітет над невеликими територіями, призначеними виключно для розгортання військових баз. Як повідомляють джерела, знайомі з ходом переговорів, таку модель порівнюють із британськими базами на Кіпрі, які юридично вважаються територією Сполученого Королівства.

Наразі залишається незрозумілим, чи саме ця концепція лягла в основу «рамкової угоди», про яку раніше заявляв Дональд Трамп. Офіційні представники Альянсу утримуються від розкриття деталей, проте наголошують на стратегічній важливості процесу. У НАТО підкреслили, що головною метою тристоронніх консультацій між Вашингтоном, Копенгагеном та Гренландією є недопущення створення військового або економічного плацдарму Росії та Китаю в Арктичному регіоні.

Переговорний процес триває, а запропонований формат «баз-анклавів» розглядається як можливий вихід із дипломатичного глухого кута, що задовольнить вимоги США щодо національної безпеки без повної анексії острова. Такий підхід має зняти напругу у відносинах з європейськими союзниками, зберігши при цьому загальний суверенітет Данії над найбільшим островом світу.

Як відомо, президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп погрожував підвищити мита для кількох європейських союзників. Тарифи пов’язані з відмовою погодитися на її продаж Сполученим Штатам. Телеканал CNBC проаналізував, які сфери постраждають найбільше від нових американських мит.

Трамп пообіцяв до 1 лютого ввести 10% мита на товари з Великої Британії, Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Нідерландів та Фінляндії, посиливши тиск з метою приєднання Гренландії, самокерованої датської території, до складу Сполучених Штатів. З 1 червня мита на товари з цих країн зростуть до 25%, заявив Трамп.