Яке релігійне свято відзначається 16 лютого 2026: традиції та молитва

Свята 16 лютого в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших десяти мучеників

16 лютого православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Памфіла, пресвітера, Порфирія та їхніх сподвижників. Це свято присвячене незламності духу дванадцяти християн, які у IV столітті обрали мученицьку смерть замість зречення від Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 лютого 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших

16 лютого віряни вшановують дванадцять святих мучеників, які постраждали в Кесарії Палестинській у часи переслідувань християн імператором Діоклетіаном. На чолі цієї духовної спільноти стояв святий Памфіл, видатний вчений, який зібрав у Кесарії величезну бібліотеку та присвятив життя виправленню текстів Нового Завіту.

Разом із Памфілом на катування був приречений і його юний слуга Порфирій. Коли Памфіла засудили до страти, Порфирій попросив дозволу поховати тіла вчителів. За це його схопили, піддали жорстоким мукам і спалили живцем. Разом із ними свою віру «потужним» свідченням підтвердили Селевк, Феодул та інші християни. Їхня спільна жертва стала символом братерства та вірності істині, яка долає страх перед смертю.

Молитва дня

О, святі мученики Памфіле, Порфирію та всі дванадцятеро страстотерпців Христових! Ви, що вірою своєю світ просвітили і мужньо муки за Господа прийняли, погляньте на нас, у немочах сущих. Благаємо вас: моліть Всемилостивого Бога, щоб зміцнив Він нашу віру, дарував мир землі нашій та визволив нас від усякого зла. Нехай ваше заступництво допоможе нам у хвилини випробувань залишатися вірними правді, як і ви були вірними до кінця. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день часто називали «Марем’яни-кікімори» або святом праведних Симеона та Анни (за старим стилем). Наші предки вірили в такі прикмети:

Якщо цього дня шумить ліс – чекайте на швидку відлигу.

Якщо горобці почали активно цвірінькати – весна буде ранньою та теплою.

Снігопад 16 лютого віщує дощове і холодне літо.

Над лісом стоїть пара – скоро почнуться сильні морози.

За традицією, цього дня наші предки вперше за зиму по чинали лагодити кінську збрую та оглядати плуги, готуючись до весняних польових робіт.