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    Події в Україні

    24-річний ветеран АТО загинув на полігоні

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    Подробиці трагедії наразі невідомі - 24-річний ветеран АТО загинув на полігоні
    Подробиці трагедії наразі невідомі
    Фото пресслужби Сокальської міської ради

    Боєць – уродженець Львівщини

    В Україні на одному з військових полігонів загинув ветеран АТО Роман Олекса. Подробиці смерті чоловіка наразі невідомі. Про це повідомила пресслужба Сокальської міської ради.

    24-річний ветеран АТО загинув під час навчань на військовому полігоні. Тіло Романа Олекси відвезли до його рідного села Завишень.

    Нагадаємо, раніше стало відоме ім’я українського захисника, який загинув унаслідок ворожого обстрілу на фронті 30 вересня. Це 39-річний десантник Олексій Стрижак.

    Напередодні на Харківщині провели в останню путь воїна, який загинув на Донбасі. Віктор Молостов загинув 26 вересня в районі проведення ООС унаслідок підриву на ворожому пристрої.

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    Теги: АТО ветеран
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    24-річний ветеран АТО загинув на полігоні