Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль провів засідання штабу за участю керівництва Дніпропетровської ОВА та Дніпра. Під час наради скоординували надання додаткової допомоги регіону та обговорили заходи для відновлення електропостачання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Шмигаля.

За словами міністра, внаслідок прицільних російських атак на ключові підстанції та розподільні мережі в області зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури та обмеження електропостачання.

«Енергетики та аварійні бригади цілодобово працюють над поверненням світла в домівки, проте ворог завдає повторних ударів, щоб унеможливити заживлення», – наголосив Шмигаль.

Під час засідання заслухали керівництво «Укренерго» та регіональних енергетичних компаній стосовно стану мереж, відновлення та захисту енергооб’єктів. Міністр зазначив, що від початку 2026 року Дніпру та області передали 571,4 тонни енергетичного устаткування.

На 27 листопада Міненерго запланувало передачу Дніпропетровщині ще семи потужних дизельних генераторів. «Важливо забезпечити безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури в умовах вимушених відключень електропостачання. Також опрацюємо на Уряді виділення коштів ОВА для закупівлі дизелю», – повідомив очільник Міненерго.

Крім того, учасники засідання обговорили резервні схеми електропостачання, можливості оперативного перепідключення споживачів та перерозподілу навантаження. Подробиць цих заходів Шмигаль не розголосив, оскільки більшість питань розглянули у закритому режимі.

Окрему увагу під час наради приділили розвитку розподіленої генерації. Міністр енергетики доручив прискорити встановлення та підключення газових установок на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, 11 листопада «Укренерго» повідомило, що Дніпропетровщина опинилася серед областей, які зазнали знеструмлень через російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Енергетики цілодобово працювали над відновленням пошкодженого обладнання.

Також 23 листопада російські окупанти атакували автомобіль бригади ДТЕК на Дніпропетровщині. Унаслідок удару було пошкоджено службовий автомобіль енергетиків. Працівники не постраждали.