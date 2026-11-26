Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України та призначив замість нього Дмитра Ткаченка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відповідні укази глави держави.

Указом №1143/2026 президент звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки ЗСУ.

Іншим указом, №1144/2026, Зеленський призначив на цю посаду Дмитра Ткаченка.

Обидва документи датовані 26 листопада 2026 року. Причини кадрових змін в указах не зазначено.

Командування Сил підтримки ЗСУ створили у 2020 році. До його складу входять інженерні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також військово-топографічна, гідрометеорологічна та кінологічна служби.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року Дмитро Герега очолював українську військову делегацію на зустрічі Коаліції спроможностей з розмінування. Під час заходу міжнародні партнери узгодили план підтримки України на 2026 рік.

Раніше, 22 липня 2026 року, Володимир Зеленський провів кадрові зміни у вищому військовому керівництві. Головнокомандувачем ЗСУ було призначено Михайла Драпатого, а начальником Генерального штабу – Ігоря Скибюка.