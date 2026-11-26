Російські війська атакували Харківський авіаційний інститут, де безпілотник влучив у головний навчальний корпус і спричинив масштабні руйнування та пожежу, а Україна в межах репатріаційних заходів отримала тіла 250 загиблих, яких російська сторона називає українськими військовослужбовцями. «Главком» зібрав головні події дня 26 листопада.

Росія атакувала Харківський авіаційний інститут

Російські війська 26 листопада атакували Харківський авіаційний інститут. Ворожий безпілотник влучив у головний навчальний корпус університету. Удар припав на музей, розташований на третьому поверсі будівлі.

Унаслідок атаки виникла пожежа на двох поверхах, зафіксовано масштабні руйнування.

Постраждали четверо працівників Харківського авіаційного інституту. Усіх доправили до лікарні. Загиблих немає.

Україна отримала тіла 250 загиблих

У межах репатріаційних заходів Україна отримала тіла 250 загиблих. Російська сторона стверджує, що вони належать українським військовослужбовцям.

Правоохоронці та експертні установи проведуть необхідні процедури для встановлення осіб загиблих. Лише після завершення ідентифікації можна буде підтвердити їхні особи.

До проведення репатріації долучилися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаний центр при СБУ, Збройні сили, МВС, Офіс омбудсмана, ДСНС та інші структури сектору безпеки й оборони.

Зеленський змінив командувача Сил підтримки ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський звільнив Дмитра Герегу з посади командувача Сил підтримки Збройних сил України. Новим командувачем Сил підтримки призначено Дмитра Ткаченка.

Відповідні кадрові рішення глава держави оформив окремими указами.

В окупованому Криму сталося масштабне знеструмлення

26 листопада в тимчасово окупованому Криму сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися десятки населених пунктів, зокрема Сімферополь, Євпаторія, Алушта, Керч та Севастополь.

Російські ЗМІ повідомили про аварію на електромережах за межами півострова, однак окупаційна влада офіційно цю інформацію не підтвердила. «Севастопольенерго» повідомило про повну відсутність напруги в електромережах міста.

Уряд затвердив план дій на випадок зупинки каналізаційних насосних станцій

Кабінет міністрів затвердив перелік заходів для міст із населенням понад 100 тис. осіб на випадок руйнування або виведення з ладу каналізаційних насосних станцій.

Документ передбачає підготовку графіків обмеження водопостачання, створення запасів резервного обладнання та організацію доставки питної води.

Критично важливі насосні станції мають забезпечити генераторами, пальним, мобільними насосами та обвідними трубопроводами. Також місцева влада повинна заздалегідь визначити місця тимчасового відведення стічних вод у разі повної зупинки обладнання.

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