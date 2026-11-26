Унаслідок російської атаки на території одного з підприємств у Хмельницькому районі виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Хмельницьку обласну військову адміністрацію.

До ліквідації пожежі залучено рятувальників. На місці також працюють усі необхідні служби.

За інформацією обласної військової адміністрації, відомостей про постраждалих наразі не надходило.

Нагадаємо, 14 листопада російські війська атакували Хмельницький район, унаслідок чого було пошкоджено храм. У будівлі вибило вікна та пошкодило фасад.

Також 12 листопада Росія атакувала Хмельницький. Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки. Двох постраждалих, серед яких неповнолітня дівчина, госпіталізували.

До слова, на початку листопада внаслідок масованої російської атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру Хмельниччини, що спричинило аварійні знеструмлення.