Українська розвідка повторно уразила російський НПЗ під час його відновлення після попередніх атак

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повторно уразило російський нафтопереробний завод «Славянск-Еко» у Слов'янську-на-Кубані Краснодарського краю. Внаслідок атаки на території підприємства спалахнула пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу ГУР.

Операцію провели у ніч на 26 листопада із застосуванням далекобійних безпілотників. За інформацією української розвідки, пошкоджень зазнала виробнича інфраструктура підприємства.

Потужність нафтопереробного заводу становить до 5,2 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє бензин, дизельне пальне та мазут, які Росія використовує, зокрема, для забезпечення потреб своєї армії.

ГУР наголосив, що повторна атака відбулася в період відновлення підприємства після попередніх уражень.

Нагадаємо, 13 вересня Головне управління розвідки спільно із Силами оборони України вже завдавало удару по нафтопереробному заводу «Славянск-Еко». Тоді на території підприємства спалахнула масштабна пожежа.

Також 28 червня Слов'янський нафтопереробний завод зазнав атаки безпілотників. Російська місцева влада підтвердила займання на території підприємства.

Крім того, 13 вересня українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Нижньокамську в російському Татарстані.