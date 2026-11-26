ЗСУ завдали нищівного удару по російській піхоті в Гуляйполі

Українська авіація у взаємодії з десантниками завдала удару по пункту зосередження російських військ у Гуляйполі Запорізької області. Унаслідок атаки знищено до 20 окупантів, військову техніку та запаси боєприпасів противника. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Спільну операцію провели авіація угруповання військ «Південь» та підрозділи 7 корпусу ДШВ.

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Російські окупанти використовували одну з будівель міста як склад боєприпасів та пункт збору малих піхотних груп. На об’єкті зосередилися військовослужбовці 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї загальновійськової армії РФ.

За інформацією українських військових, противник готувався до подальших наступальних дій у районі Гуляйполя.

Унаслідок спільної операції українські захисники знищили:

до 20 російських військовослужбовців;

запаси боєприпасів та провізії;

антени зв’язку;

мотоцикли;

наземні роботизовані комплекси.

Нагадаємо, російське військове командування активізувало наступальні дії на Гуляйпільському напрямку, намагаючись створити сприятливі умови для подальшого просування на Оріхівсько-Запорізькому напрямку.

Раніше Сили оборони півдня повідомили про складну ситуацію в районі Гуляйполя. Російські окупанти використовували перевагу в живій силі та озброєнні, активно штурмували українські позиції та завдавали авіаційних ударів.