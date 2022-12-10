В окупованому Маріуполі прогриміли потужні вибухи

У Маріуполі бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками

У результаті вибухів постраждали підлітки

У суботу, 10 грудня, в окупованому Маріуполі прогриміли два потужні вибухи: перший - о 9:00, другий – о 9:40. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Обидва вибухи сталися в районі вул. Курчатова.

«На жаль, сумна причина. Перший вибух - підлітки полізли знімати тік-ток на руїнах та здетонував снаряд. На щастя, живі, загрози життю немає, однак обидва в лікарні з травмами», - розповів Андрющенко.

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Другий вибух – ланцюгова реакція першого вибуху, повідомив він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь залишається наднебезпечним містом, оскільки розмінування де-факто зупинено. «У найкращому випадку бомби, снаряди та міни просто помарковано стрічками», – сказав він і оприлюднив фото.

Раніше повідомлялося, що окупанти почали облаштовувати склад із боєприпасами на території знищеного Центрального ринку, в самому центрі Маріуполя