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    Події в Україні

    Адвокат Януковича заявив, що державний адвокат не має права оскаржувати вирок суду

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    Віктор Янукович вважав, що державний адвокат діяв виключно в інтересах Генеральної прокуратури України - Адвокат Януковича заявив, що державний адвокат не має права оскаржувати вирок суду
    Віктор Янукович вважав, що державний адвокат діяв виключно в інтересах Генеральної прокуратури України

    Сердюк наголошує, що Янукович відмовився від послуг Рябовола у серпні 2018 року

    Адвокат екс-президента Віктора Януковича Віталій Сердюк заявив, що державний адвокат Юрій Рябовол не мав права подавати апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сердюка.

    Адвокат наголошує, що Янукович відмовився від послуг захисника Центру вторинної правової допомоги Юрія Рябовола 14 серпня 2018 року, оскільки вважав, що його дії були спрямовані виключно в інтересах Генеральної прокуратури України.

    За словами Сердюка, відповідну заяву 15 серпня 2018 було подано адвокатами АТ AVER LEX в Оболонський суд і в Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві, а 16 серпня перед судовим засіданням вручено особисто Юрію Рябоволу.

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    «Ми, як уповноважені адвокати, готуємо апеляцію на рішення Оболонського районного суду міста Києва та вона буде подана у встановлені терміни», - сказав Сердюк.

    Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що державний адвокат екс-президента Віктора Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду.

    Зазначимо, в січні 2019 року завершився суд у справі Януковича. Екс-президента визнали винним у держзраді та веденні агресивної війни, а також засудили до 13 років тюрми. Апеляцію на це рішення адвокати мають право подати до 25 лютого.

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