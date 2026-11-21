Після російської атаки на центр Кривого Рогу ввечері 20 листопада по медичну допомогу звернулися 60 людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжу.

За оновленими даними ОВА, у лікарнях міста залишаються 28 людей. Стан вісьмох пацієнтів медики оцінюють як тяжкий, ще 20 – у стані середньої тяжкості. Серед госпіталізованих шестеро дітей, один із них – чотирирічний хлопчик у тяжкому стані.

Раніше голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок російських ударів загинули 20-річна фельдшерка швидкої допомоги та семирічний хлопчик. У місті пошкоджено близько 25 багатоквартирних будинків, лікарню, заклади освіти та автомобілі швидкої допомоги. Усі чотири пожежі, які виникли після ударів по центру міста, вогнеборці уже загасили.

Нагадаємо, ввечері 20 листопада російські війська вдарили балістичними ракетами по центру Кривого Рогу. Окупанти завдали ракетного удару по території ресторану саме тоді, коли всередині були родини з дітьми, персонал, а також бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на виклик.

Коли на місці вже працювали медики й рятувальники, росіяни атакували повторно. Серед поранених – двоє рятувальників та двоє поліцейських. Всім постраждалим зараз надається необхідна медична допомога.