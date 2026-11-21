Президент України Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи вшанував українців, які змінили хід історії країни й допомогли зберегти її незалежність. У зверненні 21 листопада він згадав Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, а також подякував усім, хто захищає свободу України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.

За словами Зеленського, сміливість і небайдужість українців проявилися у 2004 році, коли люди заявили, що долю України не можна вирішувати без них. У 2014-му, наголосив президент, українці знову довели, що готові захищати незалежність країни та європейський шлях, який обрали мільйони громадян.

«Пам’ятаємо, шануємо і дякуємо за те, що у надзвичайний історичний час українці НЕ залишаються в стороні», – зазначив Зеленський.

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Володимир і Олена Зеленські під час церемонії вшанування ОП

Президент нагадав, що щороку цього дня на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві вшановують пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. Там також віддають шану всім захисникам і захисницям, які боронять незалежність України та право її народу самостійно вирішувати, як жити у своїй країні.

Зеленський повідомив, що цього року на алеї оновили капличку, хрест пам’яті та весь простір у її верхній частині. За словами президента, важливо, щоб люди приходили сюди, бачили обличчя учасників Революції Гідності й шанували прагнення українців до свободи. «І дякували тим, хто забезпечує Україні незалежність. Від 2014-го, від 2022-го. Назавжди», – сказав Зеленський.

День Гідності та Свободи в Україні щороку відзначають 21 листопада. Його встановлено указом президента Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року на честь учасників Помаранчевої революції та Революції Гідності. Саме 21 листопада 2013 року на майдані Незалежності в Києві почалися протести після того, як уряд призупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом.

Нагадаємо, підготовчі роботи біля каплиці на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві розпочалися в липні 2026 року. На першому етапі комунальники обрізали аварійні дерева та проклали нову електромережу. У Музеї Революції Гідності тоді повідомили, що проєкт передбачає збереження автентичних елементів меморіалу й можливість для правоохоронців завершити необхідні слідчі дії.

Ще в травні Зеленський підписав закон, який усуває містобудівні та дозвільні перешкоди для зведення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Зокрема, документ дозволяє розмістити церемоніальний об’єкт у межах алеї, де раніше діяли обмеження на будівництво.