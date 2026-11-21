Зеленський звернувся до українців у День Гідності та Свободи
На Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві цьогоріч оновили капличку, хрест пам’яті та весь простір у верхній частині алеї
Президент України Володимир Зеленський у День Гідності та Свободи вшанував українців, які змінили хід історії країни й допомогли зберегти її незалежність. У зверненні 21 листопада він згадав Помаранчеву революцію та Революцію Гідності, а також подякував усім, хто захищає свободу України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис глави держави.
За словами Зеленського, сміливість і небайдужість українців проявилися у 2004 році, коли люди заявили, що долю України не можна вирішувати без них. У 2014-му, наголосив президент, українці знову довели, що готові захищати незалежність країни та європейський шлях, який обрали мільйони громадян.
«Пам’ятаємо, шануємо і дякуємо за те, що у надзвичайний історичний час українці НЕ залишаються в стороні», – зазначив Зеленський.
Президент нагадав, що щороку цього дня на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві вшановують пам’ять загиблих учасників Революції Гідності. Там також віддають шану всім захисникам і захисницям, які боронять незалежність України та право її народу самостійно вирішувати, як жити у своїй країні.
Зеленський повідомив, що цього року на алеї оновили капличку, хрест пам’яті та весь простір у її верхній частині. За словами президента, важливо, щоб люди приходили сюди, бачили обличчя учасників Революції Гідності й шанували прагнення українців до свободи. «І дякували тим, хто забезпечує Україні незалежність. Від 2014-го, від 2022-го. Назавжди», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, підготовчі роботи біля каплиці на Алеї Героїв Небесної Сотні в Києві розпочалися в липні 2026 року. На першому етапі комунальники обрізали аварійні дерева та проклали нову електромережу. У Музеї Революції Гідності тоді повідомили, що проєкт передбачає збереження автентичних елементів меморіалу й можливість для правоохоронців завершити необхідні слідчі дії.
Ще в травні Зеленський підписав закон, який усуває містобудівні та дозвільні перешкоди для зведення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності. Зокрема, документ дозволяє розмістити церемоніальний об’єкт у межах алеї, де раніше діяли обмеження на будівництво.
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