Під час повітряної тривоги у Вінниці пролунав вибух

Уранці 21 листопада російські війська вдарили по об’єкту енергетичної інфраструктури у Вінниці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Сергія Моргунова та начальницю Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Мер повідомив, що близько 10:06 під час повітряної тривоги у місті пролунав вибух. Також надійшла інформація про задимлення у східній частині Вінниці. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Станом на 10:25 частина Вінниці залишалася без електроенергії. Заболотна повідомила, що ремонтні бригади вже працюють над відновленням живлення. За словами Моргунова, вибухова хвиля пошкодила дитсадок, а комісії обстежують житлові будинки.

Нагадаємо, у ніч проти 21 листопада Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 148 безпілотниками. За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00 українська ППО збила або подавила 117 дронів, зокрема 67 реактивних «шахедів». Повітряні сили зафіксували влучання на 19 локаціях, а падіння уламків – ще на дев’яти.

Раніше, увечері 17 листопада, російський удар пошкодив об’єкт цивільної інфраструктури в центрі Вінниці. Після вибуху в одній із будівель спалахнула пожежа. Раніше того ж дня росіяни вдарили по автомобільній стоянці у Вінниці. Одна жінка загинула, ще одна дістала травми. На місці удару загорілися чотири автомобілі.