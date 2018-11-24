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    Події в Україні

    Адвокати заявили про побиття рецидивіста в миколаївському СІЗО

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    Юрій Богомятков - Адвокати заявили про побиття рецидивіста в миколаївському СІЗО
    Юрій Богомятков

    Адвокати заявили, що Богомяткова вивезли з Миколаєва, аби приховати побої

    Юрія Богомяткова, якого підозрюють в нанесенні 15 ножових поранень майстру спорту з пауерліфтингу Владиславу Гуртовенку в жовтні минулого року, жорстоко побили в Миколаївському СІЗО. Про це стало відомо в ході засідання під головуванням судді Сергія Чернієнка в Центральному районному суді Миколаєва, в п'ятницю, 23 листопада, пише місцеве видання «Новости N».

    До зали підозрюваного не доставили. Суддя прочитав листа з СІЗО, з якого випливає, що Богомяткова етапом перевезли до Казанківської колонії в Миколаївській області, що знаходиться за 150 км від адміністративного центру області. Доставка підозрюваних здійснюється плановими етапами в певні дні, у зв'язку з чим його і не доставили на засідання.

    Прокурор Андрій Іванов клопотав про переведення підозрюваного на час проведення судових засідань в ізолятор тимчасового утримання на вул. Білій в Миколаєві. Законом передбачено, що в разі, якщо підозрюваний міститься занадто далеко від місця проведення засідань, його можна помістити в ІТТ, однак не більше, ніж на 10 діб.

    На це адвокат Богомяткова Разумовська повідомила, що від 16 листопада заведено кримінальну справу щодо інциденту, що стався днем раніше в Миколаївському СІЗО. Там проходила перевірка, під час якої Богомятков нібито напав на правоохоронців і зламав палець спецназівцю.

    При цьому адвокат каже, що в камеру зайшли 15 осіб в спецобмундируванні і побили чотирьох чоловік, що були в камері, в тому числі і Богомяткова.

    Захисниця їздила до свого клієнта і розповіла про його стан. За її словами, він весь побитий - на тілі численні гематоми, зламані ребра і травмована задня частина голови. Заяву Богомятоков не написав, бо не міг тримати ручку - руки опухли.

    «Я говорила з лікарем в Казанківській колонії. Він сказав, що Богомятков був побитий і в крові. Ще він мені сказав, що за ті 40 років, що там працює, бачив таке вперше - конвой доставив його в дуже важкому стані. Богомяткову взагалі не надали допомоги у нас в СІЗО, а повезли в терміновому порядку туди. Миколаївський слідчий ізолятор просто позбувся мого підопічного!» - впевнена адвокат.

    Такої ж думки дотримується і її колега, Олексій Розумовський, який відзначив, що дії працівників СІЗО сплановані і в колонію Богомяткова відправили, щоб приховати сліди побоїв, почекавши, коли вони самі пройдуть, щоб приводів проводити експертизу не було.

    Адвокати зажадали повернути Богомяткова до Миколаєва і провести невідкладні судово-медичне обстеження за участю судмедексперта.

    Прокурор на це зазначив, що викладене не підлягає розгляду в цьому судовому розгляді та попросив суд залишити клопотання адвокатів без уваги.

    У результаті суддя вирішив задовольнити клопотання прокурора і на час судових засідань помістити Богомяткова в ІТТ на строк не більше 10 днів поспіль. У клопотанні захисників про проведення судово-медичної експертизи суддя відмовив, порекомендувавши адвокатам звернутися в правоохоронні органи, щоб вони зайнялися розслідуванням інциденту в рамках нової кримінальної справи.

    Раніше у Миколаєві ув'язнений у СІЗО Богомятков зашив собі рота.

    Як відзначають «Новости N», Богомятков є місцевим жителем Миколаєва, 1989 року народження, у вузьких колах його знають на прізвисько Пузан молодший.

    За інформацією видання, чоловік вже неодноразово потрапляв до поля зору не тільки поліції, але й місцевих ЗМІ - у гучній справі вбивства далекобійника Олега Шевчука.

    Як уточнюється, в ніч з 6 на 7 січня 2013 року 40-річного далекобійника на смерть забили битками на вулиці в мікрорайоні Північний. Богомятков і ще кілька його спільників таким чином намагалися відібрати у Шевчука гроші - 700 євро, які він привіз з рейсу.

    За рішенням суду Богомятков, для якого це вже була друга «ходка», повинен був відбувати покарання в місцях позбавлення волі дев’ять років. Проте він подав заяву про перерахунок строку його ув'язнення згідно із «законом Савченко», через що звільнився набагато раніше.

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