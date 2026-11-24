Удару по Шевченківському району Росія завдала вже вдруге за тиждень

Ввечері 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка та ДСНС Києва.

Що відомо про атаку

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 21:58. Це була вже восьма тривога у Києві від початку доби. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник над Києвом.

О 22:26 Віталій Кличко повідомив про пожежу на першому і другому поверхах 16-поверхівки в Шевченківському районі, а також у дворі будинку. За словами мера, їх спричинили уламки БпЛА. Згодом він уточнив, що постраждали двоє людей.

«Обом медики надали допомогу на місці», – написав Віталій Кличко.

Наслідки удару

За даними ДСНС Києва, безпілотник влучив у двір житлового будинку. Унаслідок удару:

на рівні першого і другого поверхів виникла пожежа площею 50 кв. м;

пошкоджено фасад будинку з першого по сьомий поверх;

вибито вікна в сусідніх будинках.

Рятувальники оглянули квартири й вивели мешканців на свіже повітря. На місці також працюють психологи ДСНС Києва. Пожежу вже ліквідували.

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фото: ДСНС Києва

Попередні атаки на столицю

Удару по Шевченківському району Росія завдала вже вдруге за тиждень. 19 листопада, під час денної атаки дронів, у Києві загинув 26-річний чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранень. Уламки та вибухова хвиля пошкодили Володимирський собор, будівлі кількох посольств, уламки впали й на територію МЗС України.

Реактивні дрони окупанти масово запускають по Києву з кінця літа. За даними Повітряних сил, 27 серпня Росія за день випустила по Україні близько 140 ударних безпілотників, понад 100 з них були реактивними Shahed. Головною ціллю тоді стала столиця.

Нагадаємо, 19 листопада російські безпілотники атакували Київ і пошкодили Володимирський собор: вибуховою хвилею в храмі вибило вікна. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.