Російський дрон влучив у двір багатоповерхівки в Києві: є поранені
Вогонь охопив перші поверхи, а вибухова хвиля пошкодила фасад до сьомого поверху
Ввечері 24 листопада російський безпілотник влучив у двір 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Двоє людей зазнали поранень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Віталія Кличка та ДСНС Києва.
Що відомо про атаку
Повітряну тривогу в столиці оголосили о 21:58. Це була вже восьма тривога у Києві від початку доби. Повітряні сили попередили про реактивний безпілотник над Києвом.
О 22:26 Віталій Кличко повідомив про пожежу на першому і другому поверхах 16-поверхівки в Шевченківському районі, а також у дворі будинку. За словами мера, їх спричинили уламки БпЛА. Згодом він уточнив, що постраждали двоє людей.
«Обом медики надали допомогу на місці», – написав Віталій Кличко.
Наслідки удару
За даними ДСНС Києва, безпілотник влучив у двір житлового будинку. Унаслідок удару:
- на рівні першого і другого поверхів виникла пожежа площею 50 кв. м;
- пошкоджено фасад будинку з першого по сьомий поверх;
- вибито вікна в сусідніх будинках.
Рятувальники оглянули квартири й вивели мешканців на свіже повітря. На місці також працюють психологи ДСНС Києва. Пожежу вже ліквідували.
Попередні атаки на столицю
Удару по Шевченківському району Росія завдала вже вдруге за тиждень. 19 листопада, під час денної атаки дронів, у Києві загинув 26-річний чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранень. Уламки та вибухова хвиля пошкодили Володимирський собор, будівлі кількох посольств, уламки впали й на територію МЗС України.
Реактивні дрони окупанти масово запускають по Києву з кінця літа. За даними Повітряних сил, 27 серпня Росія за день випустила по Україні близько 140 ударних безпілотників, понад 100 з них були реактивними Shahed. Головною ціллю тоді стала столиця.
Нагадаємо, 19 листопада російські безпілотники атакували Київ і пошкодили Володимирський собор: вибуховою хвилею в храмі вибило вікна. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще п'ятеро постраждали.
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