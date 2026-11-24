З початку доби загарбник завдав 49 авіаційних ударів – скинув 152 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 2639 дронів-камікадзе та здійснив 1120 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

24 листопада на фронті відбулося 184 бойові зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 58 окупантів, 15 поранено. Знищено десять одиниць автомобільної, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та 21 укриття ворога. Пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки, чотири пункти управління БпЛА та 88 укриттів противника. Знищено або подавлено 115 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Ворог атакував у районах Бачівська, Коренька та Малої Корчаківки. Відбулося три бойові зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку

Зафіксовано дві марні спроби противника просунутися біля Охрімівки.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Відбулося дев'ять бойових зіткнень у районах:

Платонівки

Греківки

Новоєгорівки

Лиману

Зарічного

Діброви

Два зіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Зафіксовано сім бойових зіткнень у районах Ямполя та Кривої Луки. Два бої тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку

Відбулося 12 бойових зіткнень у районах Костянтинівки, Новоплатонівки та Миколайпілля. Три зіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Відбито 27 атак. Окупанти намагалися просунутися в районах:

Кучерового Яру

Грузького

Степів

Чернігівки

Красноподілля

Новогришиного

Мирного

Кам'янки

Сергіївки

Молодецького

Новопавлівки

На Олександрівському напрямку

Українські воїни успішно зупинили два ворожі штурми в районі Воскресенки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Зафіксовано 10 атак окупантів у районах:

Нового Запоріжжя

Злагоди

Воздвижівки

Рівного

Копанів

Верхньої Терси

Новоселівки

Гуляйпільського

Три бої тривають.

На Оріхівському напрямку

Сили оборони відбили три спроби загарбників просунутися вперед у районах Юрківки та Павлівки.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Ворог наступальних дій не проводив.

Нині триває 1735-й день повномасштабної війни.