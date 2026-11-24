На трасі Київ–Чоп у Львівській області через сильний снігопад та ожеледицю ускладнився рух транспорту. Затор утворився на ділянці від села Мохнате до Плаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис очевидця Юрія Дзямулича у Facebook.

За словами автомобіліста, дорога вкрита снігом і дуже слизька, особливо на підйомах та спусках. Найбільші труднощі виникають у водіїв великогабаритного транспорту. Вантажівки долають складні ділянки з низькою швидкістю, через що утворюються черги.

Очевидець розповів, що від Мохнатого до Тухольки їхав близько години, після чого знову опинився в заторі. Снігоочисна техніка працює на трасі, однак через велику кількість вантажівок повноцінно розчистити дорогу складно.

Автомобілістам, які планують їхати зі Львова в напрямку Закарпаття або у зворотному напрямку, радять за можливості відкласти поїздку до поліпшення дорожньої ситуації.

Яка ситуація на дорогах Львівщини

Снігопад ускладнив дорожню ситуацію в регіоні ще з ночі. За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 24 листопада в області очікували сніг, місцями значний, хуртовини та ожеледицю. Пориви вітру могли сягати 15–20 м/с.

Дорожні служби Львівщини перейшли на цілодобове чергування. За інформацією обласної Служби відновлення та розвитку інфраструктури, до утримання державних автошляхів залучили 74 одиниці спецтехніки та 143 працівників. За попередню добу на обробку доріг використали 748 тонн піщано-сольової суміші.

Водночас станом на 12:30 патрульна поліція Львівської області повідомляла, що ситуація на трасі Київ–Чоп у межах регіону контрольована. Пізніше автомобілісти почали повідомляти про значні затори на гірській ділянці дороги.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Львівщину та Івано-Франківщину засипає снігом. У гірських районах західних областей погіршення погоди супроводжувалося сильним вітром, зниженням температури та ускладненням видимості.