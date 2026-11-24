Ввечері 24 листопада окупанти вдарили по Одещині. Загинули 41-річний чоловік і 17-річний хлопець, ще троє людей дістали поранень, серед них 12-річна дитина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Російський обстріл пошкодив у регіоні приватний житловий будинок, виробничу будівлю, об'єкти цивільної інфраструктури та легкові автомобілі. Начальник ОВА не уточнив, яку саме громаду атакував ворог і яку зброю застосував.

«Мої співчуття рідним та близьким загиблих», – написав Олег Кіпер.

За словами очільника області, на місцях влучань працюють усі відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини Росії проти цивільних. Стан поранених, зокрема 12-річної дитини, Олег Кіпер не уточнював.

Пункти незламності

Також Олег Кіпер розповів про роботу пунктів незламності в регіоні. За минулу добу їх відвідали 7020 людей, з них 6526 – в Одесі.

Зараз на Одещині працює 464 пункти незламності, з них 278 – в обласному центрі. Вони відчинені цілодобово і мають усе потрібне для відвідувачів:

доступ до інтернету;

можливість зарядити телефони та інші пристрої;

тепло.

Перед цим Росія завдала серйозних пошкоджень ключовим електромережам Одеси. В «Укренерго» пояснили, що пошкоджені магістральні лінії не можуть передати місту й навколишнім населеним пунктам стільки електроенергії, скільки потрібно споживачам. Повітряні тривоги й загроза повторних ударів кілька разів змушували ремонтників зупиняти роботу. За даними енергокомпанії, повне відновлення потребуватиме часу.

Нагадаємо, вранці 13 листопада окупанти вдарили по Одесі. Тоді загинули двоє людей, ще п'ятеро потрапили до лікарні. Обстріл пошкодив приватні житлові будинки та легкові автомобілі.