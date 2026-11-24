Віктор Яковенко, його дружина Валентина та донька Юлія загинули внаслідок російської атаки на Димер

Унаслідок російської атаки на селище Димер Вишгородського району Київської області загинули працівник Держпродспоживслужби Віктор Яковенко, його дружина Валентина та донька Юлія. У родині залишилася лише старша донька, яка втратила батьків та сестру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Віктор Яковенко працював у Вишгородській районній державній лікарні ветеринарної медицини.

Після російської атаки 22 листопада родину вважали зниклою безвісти. Наступного дня під час пошуково-рятувальних робіт усіх трьох знайшли загиблими.

«У родині залишилася лише старша донька, яка втратила найдорожчих людей – батьків та сестру. У цей надзвичайно важкий час вона особливо потребує нашої підтримки та допомоги», – зазначили у Держпродспоживслужбі.

Колектив відомства висловив співчуття рідним, близьким, друзям та колегам загиблих фото: Держпродспоживслужба

Нагадаємо, 23 листопада у селищі Димер на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Пошукова операція тривала понад добу.

Згодом, 24 листопада, стало відомо, що у лікарні померла 79-річна жінка, яку врятували з-під завалів будинку в Димері. Вона стала 12-ю жертвою російської атаки.

Раніше Національна поліція України оприлюднила кадри порятунку семирічного хлопчика Давида зі зруйнованого будинку. Дитину передали під нагляд медиків.