Російська атака на Київщину забрала життя фахівця Держпродспоживслужби та його сім'ї
У Димері загинули працівник Держпродспоживслужби, його дружина та донька. У родині залишилася лише старша донька
Унаслідок російської атаки на селище Димер Вишгородського району Київської області загинули працівник Держпродспоживслужби Віктор Яковенко, його дружина Валентина та донька Юлія. У родині залишилася лише старша донька, яка втратила батьків та сестру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Держпродспоживслужбу.
Віктор Яковенко працював у Вишгородській районній державній лікарні ветеринарної медицини.
Після російської атаки 22 листопада родину вважали зниклою безвісти. Наступного дня під час пошуково-рятувальних робіт усіх трьох знайшли загиблими.
«У родині залишилася лише старша донька, яка втратила найдорожчих людей – батьків та сестру. У цей надзвичайно важкий час вона особливо потребує нашої підтримки та допомоги», – зазначили у Держпродспоживслужбі.
Нагадаємо, 23 листопада у селищі Димер на Київщині завершили аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Пошукова операція тривала понад добу.
Згодом, 24 листопада, стало відомо, що у лікарні померла 79-річна жінка, яку врятували з-під завалів будинку в Димері. Вона стала 12-ю жертвою російської атаки.
Раніше Національна поліція України оприлюднила кадри порятунку семирічного хлопчика Давида зі зруйнованого будинку. Дитину передали під нагляд медиків.
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