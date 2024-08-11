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Аеророзвідка ДПСУ знищила боєкомплект та позицію окупантів на Запорізькому напрямку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Аеророзвідка ДПСУ знищила боєкомплект та позицію окупантів на Запорізькому напрямку
За допомогою аеророзвідки прикордонники виявили ворожі цілі, а потім вночі знищили боєкомплект та вогневу позицію противника
фото: ДСТУ

Прикордонники знищили ворожу позицію

На Запорізькому напрямку аеророзвідка Державної прикордонної служби України, зрівняла із землею, боєкомплект та вогневу позицію російських загарбників.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України та у Ютубі оприлюднила відповідне відео.

«Охоронці кордону вистежили вдень ворожі цілі, а вночі навідались з презентами та добряче «підсмажили ординців» , – повідомили у ДПСУ.

Це черговий приклад ефективної роботи українських захисників, які продовжують завдавати втрат ворогу та звільняти українські території.

Як повідомлялося, прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних.

До слова, львівські прикордонники викрили у пунктах пропуску «Шегині» та «Львів» два псевдоподружжя. Обидва чоловіки родом з Черкащини одружилися з жінками з інвалідністю, щоб легально виїхати за кордон. Один з них для того спеціально розлучився з дружиною. На момент їхнього викриття обидві дружини були поруч з ухилянтом. Аферу прикордонники виявили під час перевірки документів.

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Теги: відео

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