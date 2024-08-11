Аеророзвідка ДПСУ знищила боєкомплект та позицію окупантів на Запорізькому напрямку

За допомогою аеророзвідки прикордонники виявили ворожі цілі, а потім вночі знищили боєкомплект та вогневу позицію противника

Прикордонники знищили ворожу позицію

На Запорізькому напрямку аеророзвідка Державної прикордонної служби України, зрівняла із землею, боєкомплект та вогневу позицію російських загарбників.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України та у Ютубі оприлюднила відповідне відео.

«Охоронці кордону вистежили вдень ворожі цілі, а вночі навідались з презентами та добряче «підсмажили ординців» , – повідомили у ДПСУ.

Це черговий приклад ефективної роботи українських захисників, які продовжують завдавати втрат ворогу та звільняти українські території.

Як повідомлялося, прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних.

До слова, львівські прикордонники викрили у пунктах пропуску «Шегині» та «Львів» два псевдоподружжя. Обидва чоловіки родом з Черкащини одружилися з жінками з інвалідністю, щоб легально виїхати за кордон. Один з них для того спеціально розлучився з дружиною. На момент їхнього викриття обидві дружини були поруч з ухилянтом. Аферу прикордонники виявили під час перевірки документів.