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Відстрочка... на пару днів. Військовозобов'язані повідомляють про дивні рішення ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Відстрочка... на пару днів. Військовозобов'язані повідомляють про дивні рішення ТЦК
Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада
фото ілюстративне

Відповідно до законодавства відстрочка надається не більш, як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента

Чимало військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку, і подали відповідні документи до ТЦК, отримали право на неї терміном до 12 серпня. Тобто, строк дії їх відстрочки спливе вже за кілька днів. Про це пише «Судово-юридична газета».

Відповідно до законодавства відстрочка надається не більш, як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента. А такий строк відповідними указами встановлюється на 90 днів.

Оскільки 90 днів з попереднього указу спливає 12 серпня, відповідно, і відстрочка закінчується у цей же день. Ті, хто подасть документи після 12 серпня, відповідно, отримають відстрочку до 9 листопада. Адже саме до 9 листопада буде діяти новий Указ президента.

Надалі таку процедуру військовозобов’язаним доведеться повторювати знов і знов. При цьому, коли запрацює відповідний механізм з автоматичного продовження відстрочки через електронний кабінет – невідомо. У Міноборони та Мінцифри, як відомо, вже попіклувалися про чиновників, які можуть забронюватися через Дію. Але про звичайних людей, у тому числі, осіб з інвалідністю – поки що мова не йде.

Відповідно до порядку проведення призову, затвердженого постановою КМУ №560, відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом президента України.

У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2 ч. 1 (особи з інвалідністю), пунктах 3, 4, 5 частини третьої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час бойових дій), здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Для продовження строку дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період військовозобов’язаний з виданням Указу президента України про продовження строку проведення мобілізації подає (надсилає) на розгляд комісії заяву у паперовій або електронній формі, зокрема, у разі технічної реалізації засобами електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.z

У разі неможливості провести перевірку у військовозобов’язаного підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів територіальний центр комплектування та соціальної підтримки повідомляє про необхідність надання відповідних підтвердних документів.

У разі втрати (зміни) підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період комісія при ТЦК може скасувати (змінити) раніше прийняте нею рішення, про що повідомляється заявнику письмово не пізніше ніж на наступний день після ухвалення такого рішення.

Відстрочка посадовим і службовим особам, зазначеним в підпунктах 16-23 пункту 1 додатка 5 (тобто, чиновникам і посадовцям), надається на строк їх перебування на відповідній посаді.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №11379-д про внесення змін до законів України щодо проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. Цей законопроєкт має усунути правову колізію, яка дозволяє мобілізувати військовозобов'язаних до 25-річного віку.

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Теги: мобілізація військовозобов'язаний

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