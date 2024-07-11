Уміщується у долоні: розвідка США тестує інноваційний нанодрон

Армія США розпочала тестування кишенькових безпілотників

Aрмія США відчуває ефективність нових надмалих безпілотників для прихованого спостереження та розвідувальних операцій. Про це пише The Defense post. Йдеться про нанодрон Black Hornet 3, який виробляє компанія Teledyne FLIR. Гаджет настільки малий, що міститься у долоні.

«Завдяки тривалості польоту близько 25 хвилин безпілотна повітряна система може швидко передавати операторам відео високої чіткості в реальному часі. Примітно, що нанодрон важко виявити через його низьку акустичну сигнатуру. Дрон може картографувати навколишню місцевість, не наражаючи на розвідників небезпеки, що підвищує їх виживання та покращує результати виконання місії», – йдеться у публікації.

Спецпідрозділи США вже застосовували такі пристрої в Афганістані, але Національна гвардія отримає їх уперше. Якщо поточні випробування пройдуть успішно, незабаром планується оснастити нанодронами кожен із семи тисяч підрозділів США.

«Через свої відносно невеликі розміри Black Hornet 3 є незамінним для розвідки у ворожому середовищі, де пряме спостереження може може бути занадто ризикованим. Дрон вміє наносити на карту навколишню територію, не піддаючи ризику війська. Пристрій може стати для розвідників «очима та вухами» на полі бою», – зазначає The Defense post.

Очікується, що в армії США буде більше тренувань з використання нанодронів, а кінцева мета – зробити їх стандартним спорядженням для всіх солдатів.

Раніше користувачі сервісу Google Maps змогли знайти на карті надсекретний прототип безпілотного апарату Manta Ray Збройних сил США. Manta Ray є складним підводним безпілотником, здатним перебувати на морському дні протягом «дуже тривалих періодів» без дозаправки.