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Прикордонники розповіли, чи перевіряють оновлення даних у військовозобов'язаних жінок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Прикордонники розповіли, чи перевіряють оновлення даних у військовозобов'язаних жінок
Військовозобов'язаним жінкам не потрібно на кордоні показувати оновлені дані
фото з відкритих джерел

Жінки не обмежені в праві перетину кордону

Прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов’язковим є наявність військового квитка.

«Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосується тільки чоловіків – громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки, вони не обмежені в праві перетину кордону», – сказав він.

Зазначимо, від 17 липня українським чоловікам віком 18-60 років потрібно мати військовий квиток, аби перетнути кордон. Категорії громадян України, хто має дозвіл на виїзд, не змінилися. 

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову про цифровізацію бронювання, тобто бронювання від мобілізації тепер доступне в «Дії».

У застосунку «Резерв+» зʼявилася можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа. 

Як відомо, Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

Раніше повідомлялося, що на прикордонних пунктах пропуску повістки не видають. Утім, на КПП можуть перебувати працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Читайте також: Мінекономіки повідомило, скількох українців вдасться забронювати від мобілізації
Теги: жінка прикордонники Держприкордонслужба мобілізація кордон

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