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Противники Нетаньягу випустили комах у його готелі у США (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Противники Нетаньягу випустили комах у його готелі у США (відео)
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу виступає під час заходу у США
фото: New York Post

Противники Нетаньягу випустили комах у готелі ізраїльської делегації у США

Учасники Руху палестинської молоді випустили комах у готелі The Watergate Hotel у Вашингтоні, де зупинилася частина ізраїльської делегації на чолі з прем'єром Біньяміном Нетаньягу. Про це пише газета New York Post (NYP).

Зокрема, комах розклали по столу у конференц-залі, де виставлено ізраїльський та американський прапори. Активісти заявили, що своїми діями не дадуть спокою Нетаньяху, агентам ізраїльської розвідки «Моссад» та Секретної служби США, які тероризують палестинський народ.

У готелі заявили, що продезінфікували помешкання після акції пропалестинської організації. У Секретній службі наголосили, що загрози для учасників переговорів не було.

Нетаньяху прибув до Вашингтона 22 липня. У рамках візиту до США він виступив перед обома палатами американського Конгресу. Ізраїльський прем'єр засудив учасників демонстрацій проти воєнних дій Ізраїлю у секторі Газа.

Перед поїздкою Нетаньягу також повідомляв, що планує подякувати Джо Байдену за «те, що він зробив на благо держави Ізраїль і під час війни, і в роки його служби на посаді сенатора, віце-президента та президента». За даними газети The Washington Post, багато демократів вирішили бойкотувати виступ політика у Конгресі.

У США відбулись масштабні мітинги проти Нетаньягу. Людей розганяли перцевим газом
У США відбулись масштабні мітинги проти Нетаньягу. Людей розганяли перцевим газом
фото: New York Post

Біля Капітолію у Вашингтоні розпочалася маніфестація проти Нетаньяху та дій Тель-Авіва у Секторі Гази. Учасники акції вимагали від прем'єра Ізраїлю припинити війну. Для розгону активістів поліцейські використали перцевий газ.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу проведе зустріч з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.За словами Трампа, зустріч з Нетаньяху відбудеться в резиденції Мар-а-Лаго в Палм-Біч (штат Флорида).

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Теги: Беньямін Нетаньягу відео активісти Ізраїль політика

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