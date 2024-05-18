Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ провели чотири штурми, щоб вибити противника із займаних позицій – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
ЗСУ провели чотири штурми, щоб вибити противника із займаних позицій – Генштаб
Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Із-поміж 77 бойових зіткнень за цю добу сім ще тривають

На більшості напрямків по усій лінії фронту зберігається динаміка боєзіткнень. Підрозділи російських окупантів не припиняють спроб покращити тактичне положення. Сили оборони України адекватно реагують на дії загарбників, вживають необхідних заходів для стабілізації обстановки. Працюють наша розвідка, артилерія, авіація та ударні безпілотні системи. Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу збройних сил станом на 19:30 годину 18 травня.

Із початку поточної доби українська авіація уразила 18 районів зосередження особового складу ворога та два їхні зенітно-ракетні комплекси. Наші ракетники й артилеристи завдали ударів по ще трьох районах зосередження противника та одній радіолокаційній станції.

Загалом, з-поміж 77 бойових зіткнень за цю добу сім ще тривають. При цьому українські воїни чотири рази здійснювали штурмові дії з метою вибити противника із займаних позицій. Інформація уточнюється.

На Харківському напрямку протягом доби відбувалося 10 боєзіткнень. Російські терористи знову завдали повітряного удару по місту Харків, застосувавши дві керовані авіабомби. Проводили штурмові дії на напрямках Глибоке-Лук'янці, Лук'янці-Веселе, Бугруватка-Стариця.

На Харківському напрямку ворог поніс втрати 73 військовослужбовця вбитими і пораненими та 16 одиниць техніки, із яких 2 танки. Решта інформації по втратам противника уточнюється. Сили оборони проводять заходи щодо стабілізації обстановки та перегрупування на окремих ділянках.

На Куп’янському напрямку кількість боїв за день зросла до дев’яти, а на Лиманському – до семи. Сили оборони вживають усіх необхідних заходів для стримування ворога та зберігають контроль над ситуацією.

На Краматорському напрямку окупанти проводять штурмові дії у напрямках населених пунктів Іванівське та Калинівка. Загальна кількість атак росіян на напрямку зросла до 14.

Покровський напрямок на мапі бойових дій залишається найгарячішим. Із 23 бойових зіткнень з початку доби, на даний час чотири ще тривають. До переліку населених пунктів, куди ворог спрямовує свої атаки, додалося Нетайлове. Росіяни нанесли авіаудари із застосуванням КАБів у районі Олександрополя, Восходу, Євгенівки. Інформація уточнюється.

На Курахівському напрямку агресор десять разів робив спроби подолати нашу оборону. Триває бій поблизу Красногорівки.

На Придніпровському напрямку число зупинених російських штурмів українськими захисниками на плацдармах на лівобережжі Дніпра в Херсонській області за сьогодні зросло до чотирьох.

Нагадаємо, ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна, але усі зусилля росіян по захопленню міста Часів Яр були марними.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. За його словами, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.

Читайте також:

Теги: Харків розвідка окупанти авіація Міноборони Генштаб місто танки втрати ворог відео росіяни Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нині триває 815-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 18 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 07:53
На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку
ЗСУ посилюють оборону на Харківщині. Генштаб повідомив, де тривають активні штурми
Вчора, 23:41
Кількість безуспішних ворожих атак неподалік Кринок збільшилась до семи
«Ситуація контрольована»: Генштаб повідомив, на яких напрямках точилося найбільше боїв
Вчора, 18:36

Події в Україні

У Харкові прогримів вибух
У Харкові прогримів вибух
«Укренерго» пояснило, від чого будуть залежати подальші відключення
«Укренерго» пояснило, від чого будуть залежати подальші відключення
Рекрутинг військових: названо найпопулярніші вакансії у ЗСУ
Рекрутинг військових: названо найпопулярніші вакансії у ЗСУ
ЗСУ провели чотири штурми, щоб вибити противника із займаних позицій – Генштаб
ЗСУ провели чотири штурми, щоб вибити противника із займаних позицій – Генштаб
«Укренерго» назвало дві області, в яких завтра можливі відключення світла
«Укренерго» назвало дві області, в яких завтра можливі відключення світла
Росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру – Зеленський
Росіяни втратили 20 одиниць бронетехніки під час штурму Часового Яру – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Мобілізація в Україні 2024: відстрочка, бронювання та покарання
34K
Усик – Ф'юрі: де дивитися бій століття за звання абсолютного чемпіона світу
23K
Світло буде! Але за новою ціною
23K
Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна
17K
85-річний режисер, який втік з України, отримав посаду у Москві
11K
Сигнали, які можуть вказувати про наближення мирних переговорів

Новини

Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
Сьогодні, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
Сьогодні, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
Вчора, 21:23
Повертатись чи ні? Відбулася прем’єра документального фільму про біженців та демографічну ситуацію в Україні
Вчора, 19:29
Бізнес просить НБУ переглянути умови та ліміти зі сплати дивідендів та старих боргах – ЕВА
Вчора, 17:15
Усик подякував ветеранам за підтримку в Ер-Ріаді
Вчора, 16:50

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua