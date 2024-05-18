Росіяни хочуть перетворити два великих українських міста на «сіру зону» – майор Нацгвардії

Для початку окупанти зроблять, аби перебування у містах було максимально складним

Країна-терористка Росія хоче перетворити Суми та Харків на «сіру зону», тобто іншими словами на «санітарну зону». Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман в ефірі «Еспресо».

Як припускає Гетьман, окупанти хочуть сильно розтягнути українську лінію оборони, бо Сумщина – це 560 км кордону з Російською Федерацією.

«Однак у них може не вистачити такої кількості сил, тому що там зосереджено приблизно 30 000 російських вояк. І як вони хочуть їх розтягнути по всій лінії фронту, ще й до Харківщини дотягнути, бо це вже дійде до тисячі кілометрів? Не думаю, що вони будуть це робити», – зазначив Олексій Гетьман.

На його думку, для початку окупанти зроблять, аби перебування у містах було максимально складним.

«Уже не біля кордону, трошечки вглиб, ближче до Харкова мали б бути побудовані фортифікації, про які казали наше військово-політичне керівництво, керівники відповідних цивільно-військових адміністрацій, тобто територій тих громад, де мала б проходити ця лінія оборони. Якщо вона побудована, то далі цієї лінії ворог навряд чи зможе просунутися, і якщо вона побудована правильно, як це має бути, – перша, друга, третя лінії оборони, які між собою пов'язані», – зауважив експерт.

Гетьман резюмував, що швидше за все це буде просто намагання росіян створити гуманітарну катастрофу у великих містах, в Сумах і Харкові. Вдасться їм це чи ні, залежатиме від наших фортифікацій, від нашої кількості військових, яких ми можемо туди направити, щоб тримати оборону, а також, звісно, від швидкості постачання зброї від наших партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський припускає, що наступ російських окупантів у Харківській області може виявитися першою хвилею, за якою виникнуть й наступні.

До слова, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська.

Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей, додав міністр.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони виявляють місця скупчення ворога та знищують його на Харківському напрямку, не дозволяючи росіянам закріпитись у північній частині Вовчанська.