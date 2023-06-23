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Можливий теракт на ЗАЕС: науковці сказали, чи треба проводити йодну профілактику

Діана Гасюк
glavcom.ua
Можливий теракт на ЗАЕС: науковці сказали, чи треба проводити йодну профілактику
Запорізька АЕС
фото з відкритих джерел

Жоден сценарій подій на Запорізькій атомній електростанції не потребує на сьогодні вживання таблетованих препаратів йоду

На сьогодні немає причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини. Безпідставне вживання пігулок Калію Йодиду загрожує здоров’ю. Про це йдеться у заяві Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

У повідомленні зазначається, що йодна профілактика – це насичення щитоподібної залози стабільним йодом для унеможливлення поглинання нею радіоактивних ізотопів йоду та попередження її опромінення.

Радіоактивний йод може утворитися лише в разі роботи енергоблока на потужності.

«Останній діючий енергоблок Запорізької АЕС було переведено у стан зупину у вересні 2022 року. А це означає, що енергоблоки ЗАЕС перебувають у зупині щонайменше 9 місяців та не генерують електроенергію протягом цього часу», – повідомили в центрі.

Науковці стверджують, що період напіврозпаду, коли кількість радіоактивної речовини зменшується удвічі, з ізотопів йоду має йод I-131, котрий становить близько 8 діб, а інші ізотопи мають ще коротший період напіврозпаду.

«Це своєю чергою означає, що від моменту зупину енергоблоків ЗАЕС пройшло щонайменше 34 періоди напіврозпаду цього ізотопу йоду. Тобто його активність в останньому зупиненому реакторі на ЗАЕС зменшилася в мільярди разів порівнюючи з вереснем 2022 року», – йдеться в повідомленні.

Науковці пояснили, що йодопрофілактика має сенс тоді і лише тоді, коли є реальна загроза надходження радіоактивного йоду в організм. А його на ЗАЕС немає. Отже, в разі гіпотетичної аварії чи теракту на ЗАЕС викид радіоактивних речовин не міститиме ізотопів йоду. Саме тому йодопрофілактика не потрібна та навіть може бути шкідливою.

Також у центрі повідомили, що рішення про приймання йоду населенням буде ухвалюватися місцевими органами виконавчої влади на основі прогнозу радіаційної обстановки.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації. Глава держави наголосив, що жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути.

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Теги: окупанти теракт президент Запорізька АЕС

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