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Контрнаступ на півдні: Міноборони порівняло втрати України та РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Контрнаступ на півдні: Міноборони порівняло втрати України та РФ
фото з відкритих джерел

На півдні Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Втрати Росії на південному напрямку фронту набагато вищі, ніж втрати ЗСУ. Про це повідомила заступниця міністра борони Ганна Маляр у Telegram.

Як зазначила заступниця міінстра, російських окупантів там гине в 5,3 рази більше, ніж українських військових.

За словами Маляр, на півдні Сили оборони України продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Скрізь тривають гарячі бої.

Маляр зазначила, що українські захисники закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

«Крім того наші оборонці фактично перемолочують там зараз техніку та озброєння ворога, знищують склади зброї, вражають місця компактного знаходження російських військових - відчутно зменшуючи таким чином наступальні та оборонні спроможності ворога. Через значні втрати ворога у живій силі на Півдні деякі ворожі підрозділи відмовляються від участі у бойових діях. Співвідношення безповоротних втрат на Півдні - 1 до 5,3. Тобто у ворога на Півдні гине військовослужбовців у 5,3 рази більше ніж у нас», - заявила заступник міністра оборони.

Раніше Маляр поінформувала, що на Бахмутському напрямку на південному флангу є просування по декількох ділянка - більше кілометра, на північному флангу бої без зміни положень.

Триває 499-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Сьогодні вночі російські окупаційні війська атакували територію України іранськими ударними дронами типу Shahed. Підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил ЗС України 12 із 18 ударних БпЛА було знищено. 

Теги: Міноборони Telegram озброєння втрати

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